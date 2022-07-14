ثبت جشنواره «طنز پهلو» در تقویم وزارت ارشاد پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی عصر پنج شنبه در اختتامیه ششمین جشنواره ملی نگاهی به طنز معاصر «طنز پهلو ۶» با اشاره به اینکه موضوع طنز و خدمات کیومرث صابری فومنی به این حوزه غیر قابل انکار و کم سابقه بوده است، اظهار کرد: پیش از کیومرث صابری مرحوم دهخدا نیز در این مسیر گام برداشته بود اما نه به لطافت گل آقای ایران.

وی با بیان اینکه دهخدا در کلام خود تندی داشت اما در کلام صابری فومنی لطافتی نهفته بود و زمانی که آن را بیان می‌کرد برای فرد مقابل ناراحت کننده نبود، افزود: معنی و مفهوم در تمام طنزهای گل آقا موج می‌زند.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه طنزهای گل آقا طنز معمولی نیست، گفت: وی در کنار شهید رجایی رشد کرد و به بالندگی رسید و در محضر مقام معظم رهبری خود را نشان داد و آنچه که ارائه کرد برای همه ما درس آموز بوده است.

وی با بیان اینکه امروز نیز ما به درس‌ها و معارف مرحوم صابری فومنی نیاز داریم، تصریح کرد: متأسفانه هنوز جایگاه صابری فومنی به درستی شناخته نشده و جای خالی وی پر نشده است.

شالویی با تأکید بر لزوم تربیت افرادی همانند صابری برای فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر، افزود: حضور افرادی نظیر صابری و آیت الله بهجت افتخاری برای مردم فومن و استان گیلان است.

وی ادامه داد: آیت الله بهجت به واسطه مقام رفیعی که داشت القاب بسیاری برازنده ایشان بود اما ایشان تنها از کلمه «العبد» برای خود استفاده کردند.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه پیشنهاد مدیران فرهنگی گیلان برای ثبت جشنواره طنز پهلو در تقویم وزارت ارشاد در شورای فرهنگ عمومی مطرح می‌شود، افزود: امیدواریم با ثبت این جشنواره در تقویم وزارت ارشاد به برگزاری هر چه بهتر آن در سال‌های آینده کمک کنیم.

وی اضافه کرد: با توافق نامه‌ای که بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی امضا شده است همه جامعه هنری از امتیازات آن به ویژه مسکن بهره مند می‌شوند.

شالویی اضافه کرد: در دولت مردمی همه اهتمام این است که به جامعه هنری و فرهنگی با توجه به همه ظرفیت‌ها و توانمندی هنرمندان و فعالان فرهنگی توجه ویژه شود.