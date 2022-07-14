تجمع بزرگ مدافعان حریم خانواده در شهرستان مهر برگزار شد

مریم نجار کارشناس مسئول امور بانوان فرمانداری شهرستان مهر در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: تجمع بزرگ مدافعان حریم خانواده با شرکت اقشار مختلف بانوان محجبه شهر مهر و علیرغم گرمای شدید هوا در محل پارک شهر با اجرای برنامه‌های متنوع خاص برگزار شد.

کارشناس مسئول امور بانوان فرمانداری شهرستان مهر افزود: در این مراسم پس از ارائه گزارشی از سوی سرهنگ علی گله‌داریان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مهر در خصوص حجاب و عفاف یکی از مداحان اهل بیت به مداحی و مولود خوانی پرداخت.

نجار افزود: در این آئین حجت الاسلام فولادی از روحانیون و مبلغین حرم مطهر حضرت معصومه (س) از قم در خصوص اهمیت حجاب و نقش حجاب در جامعه مطالبی را بیان داشت.

وی افزود: گروه سرود مسجد الزهرا (س) شهر مهر به اجرای سرود همگانی حجاب و عفاف پرداخت.

کارشناس مسئول امور بانوان فرمانداری شهرستان مهر ادامه داد: در پایان این مراسم از بانوان محجبه موفق در عرصه‌های مختلف ورزشی، علمی و آموزشی تجلیل به عمل آمد.