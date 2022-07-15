به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش ملی پوش فوتبال ایران در گفتگو با نشریه «دیلی استار» انگلیس درباره همگروهی ایران با انگلیس، آمریکا و ولز در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر گفت: صادقانه بگویم، ما در حال تماشای قرعه کشی بودیم و قبل از اینکه آنها برای انتخاب تیم سوم برای گروه سوم بروند، گفتیم که اگر در گروه B قرار بگیریم فوق العاده هیجان انگیز است.

وی ادامه داد: گروه ما در جام جهانی بسیار، بسیار سخت است. با انگلیس، که یکی از بهترین نسل‌هایی است که تا به حال داشته‌اند بازی می‌کنیم. آنها می‌توانند همزمان سه تیم بسیار قدرتمند را به میدان بفرستند.

ملی پوش فوتبال ایران که سابقه بازی در تیم برایتون انگلیس را هم دارد، یادآور شد: بازیکنی مثل هری کین کیفیت بسیار بالایی دارد. من عاشق تماشای سایر بازیکنان در پست خودم هستم مانند مارکوس رشفورد و جیدون سانچو.

جهانبخش که در مسابقات انتخابی جام جهانی بازوبند کاپیتانی ایران را هم بسته بود، در این خصوص تاکید کرد: این باور کردنی نیست. این چیزی است که از بچگی آرزویش را داشتم. هر زمان که فرصتی برای بستن بازوبند کاپیتانی داشته باشم، با تمام وجود این کار را انجام می‌دهم زیرا می دانم که فوتبال چقدر برای مردم ارزش دارد.

وی ادامه داد: اگر شما کسی هستید که تیمی را به نمایندگی از ۸۵ میلیون نفر در بازی‌ها هدایت می‌کنید، این احساس بسیار غرور آفرین است.

وینگر تیم ملی ایران همچنین با اشاره به حضور ایران در جام جهانی برزیل و روسیه، گفت: در دو جام جهانی اخیر نشان دادیم حریف آسانی نیستیم. واکنش‌ها را دیدیم که همه درباره ایران به عنوان تیم ملی صحبت می‌کردند. به این دلیل که ما سخت کار کردیم. ما به دور بعدی نرسیدیم اما واکنش مردم…تمام تلاش خود را می‌کنیم تا ملت خود را سربلند کنیم. این تنها کاری است که می‌توانیم انجام بدهیم. باید سخت کار کنیم زیرا گروه بسیار دشواری است.

جهانبخش نقطه قوت تیم ملی را بازیکنان فعلی و قدرت خط حمله دانست و افزود: اگر نگوییم بهترین اما یکی از بهترین نسل‌هایی است که ایران با ترکیبی خوب از بازیکنان جوان و بازیکنان باتجربه در اختیار دارد. این واقعیت که ما یک حمله بسیار خوب داریم امتیاز بزرگی برای ما است.

بازیکن تیم ملی ایران در پایان گفت: ما آینده بسیار درخشانی با تیم ملی داریم. این تیم به اندازه کافی قوی است و پتانسیل زیادی برای انجام کارهای بزرگ دارد. فقط به بهترین آمادگی ممکن نیاز داریم.