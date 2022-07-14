داوود حقی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط تیم ملی در مورد انتخاب سرمربی گفت: زمان زیادی تا شروع جام جهانی باقی نمانده است. هر چه زودتر باید تکلیف تیم ملی مشخص شود. این مسئله باعث شده تا بین بازیکنان تیم ملی هم دو دستگی به وجود بیاید و مطمئنم اگر با این وضعیت پیش برویم، نمی‌توانیم در جام جهانی موفق باشیم.

هافبک پیشین استقلال در مورد وضعیت این روزهای استقلال بیان کرد: استقلال دیرتر از تیم‌های دیگر تمریناتش را شروع کرد. حدود یک ماه زمان بیشتر تا شروع بازی‌های لیگ باقی نمانده و آبی پوشان باید از ۲۱ مردادماه اولین دیدار خود را در لیگ برتر انجام دهند.

این پیشکسوت فوتبال ایران ادامه داد: یک ماه زمان مناسبی برای آمادگی جسمانی و هماهنگی تیمی نیست. خصوصاً اینکه بازیکنان جدیدی به استقلال اضافه شدند که باید هرچه زودتر با دیگر بازیکنانی که فصل پیش در کنار یکدیگر بازی می‌کردند، هماهنگ شوند.

وی تأکید کرد: ساپینتو و کادر فنی اش باید زمان از دست رفته را جبران کنند. باید ببینیم مربی بدنساز تیم که همراه با ساپینتو به ایران آمده و جانشین نوشادی شده، چگونه می‌تواند تیم را تا ۲۱ مردادماه به آمادگی کامل برساند. ضمن اینکه استقلال باید ۳-۴ بازی تدارکاتی را نیز در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند برای شروع لیگ آماده شود.

هافبک پیشین استقلال در مورد انتقاداتی که هواداران نسبت به جذب بازیکنان جدید دارند، اظهار داشت: بازیکن باید براساس نیاز تیم جذب شود تا بتواند نقاط ضعف فصل پیش را پوشش دهد. به اعتقاد من تا اینجا خریدهای استقلال بد نبوده است. مطمئناً مسئولین باشگاه با هماهنگی کادر فنی نفرات دیگری را هم جذب خواهند کرد تا بتوانند شروعی پرقدرت در لیگ داشته باشند.

حقی در پایان خاطرنشان کرد: هواداران استقلال همیشه در کنار تیمشان بودند. آنها بعد از جدایی مجیدی روزهای پرالتهابی را گذراندند. از آنها می‌خواهم همانند سال گذشته آرامش خود را حفظ کنند. از کادر فنی جدید و بازیکنان حمایت کرده تا استقلال بتواند یک بار دیگر در لیگ برتر و حتی جام حذفی به قهرمانی دست پیدا کند.