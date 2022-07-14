غلامرضا فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتفاقاتی که پیرامون نیمکت تیم ملی رخ داده است گفت: نزدیک به چهارماه به جام جهانی باقی مانده و این فرصت کمی است برای هر مربی‌ای است که بخواهد به عنوان یک سرمربی جدید هدایت تیم ملی را به عهده بگیرد.

وی ادامه داد: البته باید بپذیریم اسکوچیچ هم در اندازه‌های حضور در جام جهانی نیست و مطمئناً نمی‌تواند عملکرد موفقی داشته باشد. بنابراین فدراسیون فوتبال باید یک تصمیم کاملاً درست بگیرد تا تیم ملی در جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشد.

فتح آبادی در مورد ثبت نام کسانی که می‌خواهند کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال شوند، گفت: امیدوارم افرادی رای بیاورند که بتوانند به فوتبال ما کمک کنند. باند بازی و سهم خواهی نمی‌تواند برای فوتبال ما مفید باشد. کسانی باید ثبت نام کنند که از تجربه بالایی برخوردار باشند. کادر قوی داشته باشند و حضورشان بتواند برای فوتبال ما مفید واقع شود.

وی در مورد پست‌هایی که بازیکنان در حمایت از اسکوچیچ یا مخالفت از او می‌گذارند، اظهار داشت: یکی از بدترین اتفاقات در یک تیم ملی می‌تواند اختلاف بین بازیکنان باشد. این موضوع ضربه بدی به فوتبال ملی خواهد زد. یارکشی در تیم ملی و گروه بندی برای فوتبال ملی سم است.

این پیشکسوت فوتبال ادامه داد: بازیکنان تحت هر شرایطی باید تابع دستورات سرمربی باشند. حالا هر کسی می خواهد سرمربی تیم ملی باشد. بازیکن سرباز تیم ملی است و وظیفه اش بازی کردن است نه اینکه بخواهد یارکشی کرده و علیه سرمربی کارهایی را انجام دهد که به ضرر فوتبال کشورمان باشد.

کارشناس فوتبال در پایان خاطرنشان کرد: تا جام جهانی زمان زیادی نداریم. چشم میلیون‌ها ایرانی حتی آنهایی که به فوتبال هم توجه ویژه ندارند، به جام جهانی دوخته شده است. لازمه موفقیت در این جام وحدت و همدلی بین همه اهالی ورزش است و باید امیدوار باشیم این اختلافات هر چه زودتر از بین برود.