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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۲

خبرگزاری مهر با همکاری اندیشکده جریان برگزار می‌کند؛

نشست «پیامدهای سفر بایدن به خاورمیانه»

نشست «پیامدهای سفر بایدن به خاورمیانه»

خبرگزاری مهر با همکاری اندیشکده جریان روز چهارشنبه ساعت ۱۴ نشستی را تحت عنوان «پیامدهای سفر بایدن به خاورمیانه» برگزار می‌کند.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اولین سفر خود به منطقه غرب آسیا را در روز چهارشنبه هفته گذشته کلید زد و به تل آویو رفت. وی در آنجا با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کرد. بایدن سپس تل آویو را به سمت کرانه باختری ترک کرد و با مقامات تشکیلات خودگردان نیز دیداری داشت. او سپس عازم عربستان سعودی شد و با مقامات ارشد این کشور دیدار کرد.

تشکیل ائتلاف منطقه‌ای ضد ایرانی یا همان ناتوی خاورمیانه در کنار تسریع فرایند آغاز رسمی عادی سازی روابط میان تل آویو و ریاض از جمله مهمترین اهداف اولین سفر منطقه‌ای بایدن بود. در این راستا خبرگزاری مهر با همکاری اندیشکده جریان روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه ساعت ۱۴ نشستی با عنوان «پیامدهای سفر بایدن به خاورمیانه» برگزار می‌کند. در این نشست دکتر «ابوالفضل بازرگان» پژوهشگر امنیت بین الملل، «علیرضا مجیدی» پژوهشگر خاورمیانه عربی،  «محمد یزدان پناه» کارشناس مسائل اسرائیل و «محمدرضا مرادی» کارشناس مسائل جهان عرب و دبیر بین الملل خبرگزاری مهر ابعاد مختلف سفر بایدن را بررسی خواهند کرد.

این نشست به صورت زنده از خبرگزاری مهر پخش خواهد شد.‌

نشست «پیامدهای سفر بایدن به خاورمیانه»

کد مطلب 5540396

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    نظرات

    • محمود IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      بایدن این پیرخرف اول رفت فلسطین سری به سگ وحشی گله زد بعدش رفت عربستان از گاوهای شیرده بازرسی و دیدن کند در ضمن به این گاوهای شیرده هم تذکر داد اگر خوب شیر ندهید همگی را ذبح میکنم

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