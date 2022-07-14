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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۸

جنبش جهاد اسلامی:

هدف اصلی سفر منطقه ‎ای بایدن «عربستان سعودی» است

هدف اصلی سفر منطقه ‎ای بایدن «عربستان سعودی» است

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در سخنانی سفر بایدن به منطقه را کاملا در راستای منافع رژیم صهیونیستی برای تقویت جایگاه آن در منطقه توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، طارق عزالدین سخنگوی جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد: سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه هیچ خیر و برکتی برای ملت فلسطین ندارد.

عزالدین افزود: هدف از این سفر، حمایت از رژیم صهیونیستی و تقویت پروژه عادی‌سازی روابط با این رژیم است.

از سوی دیگر، دکتر محمد الهندی رئیس دایره سیاسی جنبش جهاد اسلامی نیز با کم اهمیت خواندن این سفر، تاکید کرد که هدف اصلی این سفر عربستان است و تمامی دیدارهای دیگر بایدن حاشیه‌ای است.

الهندی با اشاره به اینکه این سفر اتفاق تازه‌ای را در مورد مسئله فلسطین رقم نخواهد زد، عنوان کرد که سفر اصلی بایدن به ریاض است و اعلامیه قدس هم چیز تازه‌ای ندارد و بیشتر شبیه یک بمب صوتی است، چه در رابطه با اعلام پایبندی آمریکا به حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و چه مقابله با برنامه هسته‌ای ایران یا پیوند زدن منازعه فلسطینی اسرائیلی به گسترش دامنه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی.

وی نسبت به بازگشت تشکیلات خودگردان به مسیر مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت آمریکا از رژیم صهیونیستی حمایت مالی، سیاسی و تسلیحاتی می‌کند اما به فلسطینیان صرفاً وعده توخالی می‌دهد.

کد مطلب 5538449

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    نظرات

    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
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      رژیم صهیونیستی از تار و پود عنکبوت سُست تر هست‌ . اگه آمریکا قابل اعتماد بود که کشور اوکراین به این سرنوشت دچار نمی شد!!!!!!!!!!!

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