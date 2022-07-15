به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به سفر جو بایدن به اراضی اشغالی، تاکید کرد: تلاش‌های دولت آمریکا برای باز طراحی ساختارهای منطقه‌ای بر اساس ادغام رژیم صهیونیستی در آن شکست می‌خورد.

وی افزود: دولت آمریکا همچنین تلاش دارد با ایجاد ائتلاف میان رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های عربی، برای تل آویو امنیت را به ارمغان آورد، اما این تلاش‌ها نیز راه به جایی نخواهد برد، چون بر خلاف اراده ملت‌های منطقه و میراث فرهنگی و فکری آنان است.

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد: ما خواستار آغاز گفتگوهای راهبردی میان امت اسلامی و دولت‌های جهان اسلام هستیم، گفتگوهایی که به تشکیل ائتلافی سیاسی در راستای حفظ منطقه از خطراتی نظیر عادی سازی، اشغالگری و سیطره بر ثروت‌ها شود.

وی افزود: ملت فلسطین فلسطین هرگز بار دیگر در سراب و توهمات مذاکرات سازش گرفتار نمی‌شود و گزینه اصلی ما استمرار مقاومت همه جانبه تا از بین بردن اشغالگری رژیم صهیونیستی است.