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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۸:۴۷

هنیه در واکنش به سفر بایدن تاکید کرد؛

تلاش برای بازطراحی ساختار منطقه‌ با مشارکت تل‌آویو شکست می‌خورد

تلاش برای بازطراحی ساختار منطقه‌ با مشارکت تل‌آویو شکست می‌خورد

اسماعیل هنیه در واکنش به سفر جو بایدن به اراضی اشغالی، تاکید کرد: تلاش های دولت آمریکا برای باز طراحی ساختارهای منطقه ای بر اساس ادغام رژیم صهیونیستی در آن شکست می خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به سفر جو بایدن به اراضی اشغالی، تاکید کرد: تلاش‌های دولت آمریکا برای باز طراحی ساختارهای منطقه‌ای بر اساس ادغام رژیم صهیونیستی در آن شکست می‌خورد.

وی افزود: دولت آمریکا همچنین تلاش دارد با ایجاد ائتلاف میان رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های عربی، برای تل آویو امنیت را به ارمغان آورد، اما این تلاش‌ها نیز راه به جایی نخواهد برد، چون بر خلاف اراده ملت‌های منطقه و میراث فرهنگی و فکری آنان است.

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد: ما خواستار آغاز گفتگوهای راهبردی میان امت اسلامی و دولت‌های جهان اسلام هستیم، گفتگوهایی که به تشکیل ائتلافی سیاسی در راستای حفظ منطقه از خطراتی نظیر عادی سازی، اشغالگری و سیطره بر ثروت‌ها شود.

وی افزود: ملت فلسطین فلسطین هرگز بار دیگر در سراب و توهمات مذاکرات سازش گرفتار نمی‌شود و گزینه اصلی ما استمرار مقاومت همه جانبه تا از بین بردن اشغالگری رژیم صهیونیستی است.

کد مطلب 5538484

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