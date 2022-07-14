به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، مایک هرتزوگ سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا امروز در سخنانی به روند عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی در آینده نزدیک اشاره کرد.

وی همزمان با سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اراضی اشغالی، در این باره گفت: عادی‌سازی روابط تل‌آویو و ریاض به صورت تدریجی انجام می‌شود و اقدامی شتاب زده و ناگهانی نخواهد بود.

هرتزوگ افزود: حرکت ما به سوی عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی آغاز شده است و البته این رخداد روندی تدریجی خواهد داشت.

برادر اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی، در ادامه گفت: عادی سازی روابط میان ریاض و تل آویو مشابه آنچه در ارتباط با امارات رخ داد، نخواهد بود اما این روند با سفر بایدن به عربستان سعودی کلید خواهد خورد.

گفتنی است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از روز گذشته سفر به اراضی اشغالی را آغاز کرده است. وی قرار است پس از دیدارهای مفصل با مقامات رژیم صهیونیستی، ملاقاتی کوتاه با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان داشته باشد و پس از آن برای دیدار با مقامات سعودی به ریاض برود.