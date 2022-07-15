ساخت خوابگاه های متاهلی در اولویت وزارت علوم قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، هاشم داداش پور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در نشست هیأت رئیسه دانشگاه حکیم سبزواری با بیان مطلب فوق اظهار داشت: از اول انقلاب اسلامی تا سال گذشته خوابگاه دانشجویی متاهلی در مراکز آموزش عالی مغفول مانده بود و در دولت سیزدهم و در دوره جدید وزارت علوم این موضوع مورد توجه قرار گرفت و با عنایت به قانون جوانی جمعیت، در چند ماه اخیر کلنگ احداث خوابگاه‌های متاهلی زیادی به زمین زده شده است.

داداش پور افزود: تا سال گذشته تنها ۱۲۹۶ خوابگاه متاهلی در دانشگاه‌های کشور وجود داشت که امروز به ۱۶۰۰ خوابگاه رسیده است و امیدواریم با تلاش دانشگاه‌ها، حمایت سازمان برنامه و بودجه و همت خیرین، در یک برنامه ۵ ساله ۱۰۰ هزار نفر واحد خوابگاهی ساخته شود و به تقاضای مؤثر دانشجویان در این حوزه پاسخ داده شود.

وی در ادامه به همکاری‌های بین المللی دانشگاه‌ها اشاره کرد و خواستار یافتن راه‌هایی برای تعامل با دانشگاه‌های کشورهای منطقه و جهان شد و گفت: دانشگاه‌ها با بررسی و تحلیل اشتراکات علمی و فرهنگی دانشگاه خود و برخی دانشگاه‌های دنیا بعنوان جامعه هدف به تقویت همکارهای علمی، فرهنگی بپردازند.

رئیس سازمان امور دانشجویان قبل از نشست با هیأت رئیسه بهمراه دکتر گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان از خوابگاه‌ها، سلف غذا و امکان ورزشی بازدید بعمل آورد و با تعدادی از دانشجویان داخلی و بین الملل در خوابگاه‌ها به گفتگو پرداخت و خطاب به مسؤولان دانشگاه گفت: خوابگاه‌ها، سلف غذا و امکانات ورزشی دانشگاه‌ها بعنوان خانه دوم دانشجو محسوب می‌شوند و می‌بایست برای آرامش آنان این بخش‌ها را در شأن دانشجویان ارتقا بخشیم.

گفتنی است؛ دانشگاه حکیم سبزواری شهر سبزوار در سال ۱۳۶۵ و با ۲۲۰ هکتار مساحت تأسیس شد و دارای ۷۵۰۰ دانشجو در سه مقطع تحصیلی و ۷۰۰ دانشجو بین الملل می‌باشد.