به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، هاشم داداش‌پور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان در بازدید از دانشگاه اراک و افتتاح سالن تیراندازی و اتاق انرژی پلاس خوابگاه دخترانه شهید فخری زاده، از کاهش چالش‌های خوابگاهی و افزایش مهارت افزایی در فضای گروهی خبر داد.

داداش‌پور از زندگی خوابگاهی بعنوان یکی از مهمترین قسمت‌های دوران دانشجویی نام برد و اظهار داشت: اگر خوابگاه‌ها مکانی برای آسایش، تعلق خاطر، شکل گیری عاطفه جمعی، بالا بردن مهارت‌های فردی و پرنمودن اوقات فراغت در راستای سلامت جسم و روح باشند، دغدغه و استرس دانشجویان و خانواده‌هایشان کاهش یافته و به دنبال آن مهمترین کارکرد دانشگاه بعنوان نهادی که نقش کلیدی در تولید و توسعه و شکوفایی علم و فرهنگ و تمدن را عهده دار است، محقق می‌شود.

وی ایجاد اتاق تندرستی، مشاوره، کتابخانه و ... در خوابگاه‌ها را در راستای بهبود و کاهش چالش‌های خوابگاهی و پرکردن مناسب اوقات فراغت دانشجویان برشمرد و خاطرنشان ساخت: هر چه مشکلات خوابگاه‌ها کاهش و تنوع فعالیتی افزایش یابد، به همان میزان ما شاهد رشد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان هستیم و آمارها نشان دهنده آن است که دانشجویان خوابگاه‌های استاندارد و دارای امکانات ورزشی و تفریحی و... کمتر دچار مشکلات افسردگی و اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی و فردی هستند.

رئیس سازمان امور دانشجویان از روسای دانشگاه‌ها خواست تا قبل از بازگشایی دانشگاه‌ها در مهرماه، چنانچه خوابگاهی فاقد اتاق تندرستی، مشاوره و سالن مطالعه است، شناسایی و با تدبیر به مهیا ساختن آنها اقدام کنند و سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه حمایت‌های لازم را از هر نوع فعالیتی که به بهبود شرایط خوابگاه‌ها در حوزه فوق برنامه بیانجامد، خواهد کرد.

معاون وزیر علوم ظرفیت خوابگاه‌های دولتی برای دانشجویان را حدود ۲۲۰ هزار نفر در قریب به سه میلیون متر مربع فضا نام برد و گفت: نزدیک به ۳۸ درصد از کل دانشجویان کشور در خوابگاه‌های دانشجویی دولتی مستقر هستند.

وی در پایان ایجاد اتاق انرژی پلاس را با توجه به رشد فناوریها و افزایش نیازهای جدید دانشجویان، گام و اقدامی مثبت دانست و از دست اندرکاران این پروژه قدردانی نمود.

گفتنی است؛ سالن تیراندازی فجر با امکانات به روز و اتاق انرژی پلاس بعنوان پایگاه تفریح و سرگرمی دانشجویان با حضور ارژنگ معاون امور دانشجویان داخل، علیدوست مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و ذوالفقاری رییس دانشگاه اراک توسط رئیس سازمان امور دانشجویان به بهره برداری رسید.