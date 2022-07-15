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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۰

بسکتبال کاپ آسیا - اندونزی؛

تیم ملی بسکتبال با انتقام از قزاقستان به استقبال ژاپن رفت

تیم ملی بسکتبال با انتقام از قزاقستان به استقبال ژاپن رفت

تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بسکتبال کاپ آسیا تیم قزاقستان را در هم کوبید و آماده بازی با ژاپن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات بسکتبال ۲۰۲۲ کاپ آسیا که به میزبانی کشور اندونزی برگزار می‌شود، امروز جمعه تیم ملی ایران به مصاف قزاقستان رفت و با نتیجه ۹۶ بر ۶۰ به پیروزی رسید.

این برد در حالی به دست آمد که ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی دو بار نتیجه را به قزاقستان واگذار کرده بود. نتیجه مقتدرانه امروز به نوعی انتقام از دو باخت قبلی برابر قزاق‌ها بود.

ایران که با ترکیب حامد حدادی (کاپیتان)، بهنام یخچالی، ارسلان کاظمی، محمد جمشیدی و سجاد مشایخی بازی را شروع کرد، در نیمه اول با برتری ۴۲ بر ۳۳ به کار خود پایان داد.

نتایج کوارترهای این بازی به این ترتیب است:

کوارتر اول: ۲۷ بر ۲۴ به سود ایران
کوارتر دوم: ۱۵ بر ۹ به سود ایران
کوارتر سوم: ۲۸ بر ۹ به سود ایران
کوارتر چهارم: ۲۶ بر ۱۸ به سود ایران

ایران که در بازی نخست برابر سوریه به پیروزی رسیده بود، برای کسب صدرنشینی گروه سوم، از ساعت ۱۵ روز یکشنبه به مصاف ژاپن می‌رود.

کد مطلب 5538675

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