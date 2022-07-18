به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال در حالی به کار خود در مرحله مقدماتی کاپ آسیا پایان داد که موفق شد بعد از قبول دو باخت دور از انتظار مقابل قزاقستان در انتخابی جام جهانی (پنجره دوم و سوم)، این تیم را در کاپ آسیا با شکست بدرقه کند.

ملی پوشان بسکتبال کشورمان که در اولین دیدار مرحله مقدماتی کاپ آسیا و پیش از دیدار با قزاقستان مقابل سوریه پیروز شده بودند، در دیدار پایانی این مرحله هم نتیجه رقابت تعیین کننده با ژاپن مدعی را به سود خود تمام کردند و به عنوان صدرنشین صعودی مستقیم به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها داشتند.

محمدرضا اسلامی سرمربی تیم ایران نوین (تیم ب) می‌گوید عملکرد تیم ملی بسکتبال در این سه دیدار نشان داد که ملی پوشان بعد از یک دوره تمرینی به حضور در شرایط مسابقه نیاز داشتند تا بتوانند نتیجه بخش عمل کنند. وی همچنین از «احترام» به عنوان نقطه قوت تیم ملی یاد کرد.

شاهد تمرینات پرفشار و منسجم ملی پوشان بودم

محمدرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری دیدارهای تکراری که تیم ملی بسکتبال مقابل سوریه و قزاقستان داشت، گفت: مدت زمان زیادی از تغییرات اعمال شده در کادر فنی تیم ملی نمی‌گذرد. در فاصله کوتاهی که ملی پوشان تمرین داشتند شاهد بودم که همدلی و هماهنگی لازم میان آنها برقرار است و منسجم و پرفشار کارهای تاکتیکی و حمله را پیگیری می‌کنند اما بعد از یک دوره تمرینی لازم بود که بازیکنان در شرایط مسابقه قرار بگیرند. این در حالی است که به خاطر نبود فرصت، تیم ملی تنها با یک بازی تدارکاتی برابر صربستان در پنجره سوم انتخابی جام جهانی حاضر شد.

به چند دلیل نتوانستیم در آلماتی نتیجه بگیریم

وی با اشاره به دیدار با قزاقستان که در آلماتی برگزار شد و با شکست تیم ملی همراه بود، ادامه داد: این دیدار از جمله دیدارهایی است که ممکن است هر تیمی حتی ایده آل‌ترین تیم در تاریخ خود حداقل یک بار با آن مواجه شود. بازیکنان تیم ملی در طول اردو، تمرینات لازم برای پرتاب‌های سه امتیازی و آزاد را داشتند اما با این وجود در جریان رقابت با قزاقستان با بدشانسی نتوانستند از این پرتاب‌ها امتیاز لازم را بگیرند. مضاف بر اینکه رقابت برگزار شده در آلماتی به خاطر باخت در تهران جنبه انتقامی هم داشت و همین مسئله بعد احساسی بازی را بالا برده بود و بازیکنان را بیشتر از حد معمول تحت فشار قرار داده بود. این شد که آنها نتوانستند نتیجه‌ای از بازی بگیرند.

بازیکنان بعد از شکست برابر قزاقستان خیلی خوب ریکاوری ذهنی شدند

این مربی بسکتبال با یادآوری اینکه تیم ملی در فاصله کوتاه بعد از بازی با قزاقستان برگزارکننده دیدار برگشت مقابل سوریه بود، خاطرنشان کرد: با وجود شکست برابر قزاقستان، مربیان تیم ملی به لحاظ روانی خیلی خوب توانستند بازیکنانشان را ریکاوری کرده و آماده بازی با سوریه کنند طوری که رقابت با این تیم به لحاظ فنی کاملاً به نفع ایران بود و اختلاف امتیاز پایان مسابقه هم آن را تایید می‌کرد.

تیم ملی حساب شده وارد کاپ آسیا شد

اسلامی تأکید کرد: بعد از اتمام پنجره سومی انتخابی جام جهانی، تیم ملی بسکتبال تنها با ۳-۲ جلسه تمرینی در تهران عازم اندونزی شد تا در کاپ آسیا شرکت کند. سوریه اولین حریف ایران بود که باز هم مقابل ملی پوشان‌مان متحمل شکست شد. درست است که اختلاف امتیاز این بازی نسبت به دیدار برگزار شده در انتخابی جام جهانی کمتر بود اما به خوبی و با برنامه از تمام پتانسیل‌های تیم ملی استفاده شد که نتیجه آن هم در دیدار با قزاقستان نشان داده شد. در واقع تیم ملی نشان داد که با برنامه و حساب شده وارد کاپ آسیا شده است.

ملی پوشان نشان دادند شکست برابر قزاقستان یک اتفاق بوده است

سرمربی تیم ایران نوین (تیم ب) تأکید کرد: دیداری که ملی پوشان مقابل قزاقستان انجام دادند حکایت از آن داشت که به هارمونی خوبی رسیده‌اند. هم در کارهای دفاعی و حمله و هم انتقال از حمله به دفاع و برعکس، کاملاً با برنامه پیش رفتند. بازیکنان در دیدار مقابل قزاقستان به خصوص به خاطر دو شکستی که در انتخابی جام جهانی متحمل شده بودند خیلی همدل و با انگیزه وارد زمین شدند و برنامه‌های تاکتیکی را به بهترین شکل به نمایش گذاشته و نشان دادند دو شکست قبلی برابر این تیم و به خصوص باخت در آلماتی صرفاً یک اتفاق بوده است

نتیجه رقابت با ژاپن صرفاً یک برد نبود

اسلامی با بیان اینکه دیدار با ژاپن در روز پایانی مرحله مقدماتی کاپ آسیا حکم یک فینال زودرس را داشت، تأکید کرد: پیروزی در این بازی اهمیت داشت به خاطر هدف گذاری که برای کاپ آسیا شده است. نتیجه‌ای که مقابل ژاپن به دست آمد صرفاً یک بُرد نبود و به نظرم یک پیروزی تاریخی در این مقطع زمانی به حساب می‌آید، چرا که ژاپن نسبت به گذشته تغییرات زیادی کرده و به تیم درجه یک آسیا تبدیل شده است اما کادر فنی با آنالیز خوبی که روی این تیم داشتند موفق شد ملی پوشان را به گونه‌ای هدایت کند که نتیجه را از آن خود کنند.

نقش انکارناپذیر حامد حدادی

این مربی بسکتبال به نقش حامد حدادی در مجموعه دیدارهای مقدماتی تیم ملی بسکتبال در کاپ آسیا اشاره کرد و یادآور شد: نقش حامد حدادی در سه پیروزی به دست آمده و به خصوص دیدار مقابل قزاقستان و ژاپن انکارناپذیر است. او به عنوان یک نخبه کاملاً در اختیار تیم است. حامد حدادی فقط برای حمله و دفاع زیر سبد قرار نمی‌گیرد و نسبت به همیشه بازی گسترده‌تری در زمین داشت و به عنوان یک بازیکن تمام عیار تأثیرگذاری زیادی در عملکرد تیم داشت. همچنین محمد جمشیدی، ارسلان کاظمی و سایر بازیکنان جوان‌تر که بعضاً تجربه‌ای از کاپ آسیا نداشتند، همگی هدفمند در کنار او قرار گرفتند.

نقطه قوت تیم ملی «احترام» است

کارشناس بسکتبال کشورمان در پاسخ به این پرسش که «نقطه قوت تیم ملی در سه دیدار اخیر چه فاکتوری بود؟» گفت: به لحاظ فنی و عملکردی که مربیان برای آنالیز تیم‌ها و بازیکنان برای اجرای برنامه‌های تاکتیکی در زمین داشتند، هیچ نقدی وارد نیست اما نقطه قوت تیم در این دیدارها احترام متقابلی است که بازیکنان برای کادر فنی قائل هستند و از برنامه‌ها و دستوراتشان پیروی می‌کنند و همچنین احترامی که میان خود بازیکنان وجود دارد و کمک می‌کند هماهنگ و هدفمند در کنار هم بازی کنند.

تیم ملی نشان داد که نیازمند حضور در شرایط مسابقه است

وی تصریح کرد: در مجموع تیم ملی بسکتبال در جریان دیدارهای مقدماتی کاپ آسیا نشان داد که بعد از یک دوره تمرینی نیازمند حضور در شرایط مسابقه است تا بتواند توانایی‌های خود را اجرایی کند. اگر این تیم در پنجره سوم انتخابی جام جهانی نتوانست نتایج لازم را بگیرد صرفاً به خاطر زمان کم و نداشتن بازی‌های تدارکاتی بود و این موضوع را در کاپ آسیا با بُرد قاطعی که برابر قزاقستان و ژاپن به دست آورد نشان داد.

تیم ملی قهرمان کاپ آسیا می‌شود

«تیم ملی بسکتبال در دوره پیشین کاپ آسیا تا فینال پیش رفت و با شکست برابر استرالیا نایب قهرمان شد، فکر می‌کنید در این دوره چه جایگاهی از آن بسکتبال ایران می‌شود؟» اسلامی در پاسخ به این پرسش گفت: قهرمانی هدف گذاری تیم ملی در کاپ آسیاست و فکر می‌کنم به این عنوان هم دست پیدا می‌کنیم. تیم ملی بسکتبال شرایط خیلی خوبی دارد و اگر با همین روند ادامه دهد مشکلی برای پیروزی در دیدارهای بعدی نخواهد داشت. به نظر من قهرمانی جام از آن ایران می‌شود. امیدوارم این مهم محقق شده و در ادامه هم تیم ملی بتواند نتایج ایده آلی در پنجره‌های باقیمانده انتخابی جام جهانی داشته باشد.