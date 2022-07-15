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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۸

بسکتبال کاپ آسیا - اندونزی؛

ارسلان کاظمی: مقابل قزاقستان انسجام تیمی خوبی داشتیم

ارسلان کاظمی: مقابل قزاقستان انسجام تیمی خوبی داشتیم

ملی پوش بسکتبال ایران نحوه‌ بازی این تیم مقابل قزاقستان را مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که تیم ملی در دیدار با ژاپن هم بازی خوبی به نمایش بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، ارسلان کاظمی پس از پیروزی امروز جمعه تیم ملی بسکتبال برابر قزاقستان در کاپ آسیا گفت: بازی با قزاقستان به دلیل دو شکستی که از آنها متحمل شده بودیم، بازی حساسی بود و پیروزی مهمی را در کاپ آسیا به دست آوردیم.

او ادامه داد: در بازی با قزاقستان نسبت به بازی با سوریه خیلی بهتر بازی کردیم و انسجام تیمی خوبی داشتیم و حتی بازیکن خوب آنها که در قزاقستان موفق بود، کار خاصی را انجام نداد.

کاظمی با ابراز رضایت از این پیروزی تصریح کرد: امیدوارم این انرژی و انسجام را به بازی با ژاپن هم انتقال دهیم چرا که بازی بسیار مهمی محسوب می‌شود.

کد مطلب 5538704
زینب حاجی حسینی

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