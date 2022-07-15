به گزارش خبرنگار مهر، سعید ارمغانی بعد از پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران مقابل قزاقستان گفت: تیم ما دفاع فوق العاده خوبی به نمایش گذاشت. فرصت بازی و اجرای نقش حملات را از قزاقستان گرفتیم.

وی تاکید کرد: بررسی خوبی از بازی قزاقستان داشتیم و می‌دانستیم که چه کارهایی انجام می‌دهند. بچه‌ها از نظر دفاع تیمی و انفرادی خیلی خوب ظاهر شدند. این باعث شد در حمله گل‌های راحتی بزنیم و با نتیجه خوبی پیروز بشویم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران یادآور شد: با تمریناتی که در یک ماه اخیر پشت سر گذاشتیم، از نظر فیزیکی و روحی در شرایط خوبی به سر می بریم. امیدوارم بازی‌های مداوم در اینجا قدرت و نیروی تیم ما را نگیرد و کار خود را درست انجام بدهیم.