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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۴۵

سرمربی تیم ملی بسکتبال:

دفاع ما مقابل قزاقستان فوق‌العاده بود/ امیدوارم تحلیل نرویم

دفاع ما مقابل قزاقستان فوق‌العاده بود/ امیدوارم تحلیل نرویم

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران دلیل پیروزی قاطعانه این تیم برابر قزاقستان را دفاع بسیار خوب بازیکنانش عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ارمغانی بعد از پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران مقابل قزاقستان گفت: تیم ما دفاع فوق العاده خوبی به نمایش گذاشت. فرصت بازی و اجرای نقش حملات را از قزاقستان گرفتیم.

وی تاکید کرد: بررسی خوبی از بازی قزاقستان داشتیم و می‌دانستیم که چه کارهایی انجام می‌دهند. بچه‌ها از نظر دفاع تیمی و انفرادی خیلی خوب ظاهر شدند. این باعث شد در حمله گل‌های راحتی بزنیم و با نتیجه خوبی پیروز بشویم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران یادآور شد: با تمریناتی که در یک ماه اخیر پشت سر گذاشتیم، از نظر فیزیکی و روحی در شرایط خوبی به سر می بریم. امیدوارم بازی‌های مداوم در اینجا قدرت و نیروی تیم ما را نگیرد و کار خود را درست انجام بدهیم.

کد مطلب 5538682

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