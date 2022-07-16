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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۱

بسکتبال کاپ آسیا - اندونزی

ارمغانی: با پیروزی بر ژاپن مسیر بهتری برای موفقیت خواهیم داشت

ارمغانی: با پیروزی بر ژاپن مسیر بهتری برای موفقیت خواهیم داشت

سرمربی تیم ملی بسکتبال از ژاپن به عنوان حریف قدر نام برد و ابراز امیدواری کرد که با پیروزی بر این تیم ، مسیر بهتری برای موفقیت پیش خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، سعید ارمغانی سرمربی تیم ملی بسکتبال در خصوص بازی فردا مقابل ژاپن در مرحله گروهی کاپ آسیا گفت: بازی با ژاپن فوق العاده مهم است چرا که سرنوشت صدرنشینی این گروه در گرو نتیجه این بازی است.

ارمغانی ادامه داد: صدرنشینی در این گروه از این جهت مهم است که می توانیم دو روز استراحت کنیم و مسیر بهتری تا فینال خواهیم داشت و می توانیم در چنین موقعیتی در دیدار فینال با استرالیا بازی کنیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال از ژاپن به عنوان یک تیم بسیار خوب نام برد و اظهار داشت : این تیم سرعت حرکتی بسیار بالایی دارد، بازیکنانش در برش خوب عمل می کنند و با پاس های بیرونی سعی می کنند دفاع را مختل کند و شوت سه امتیازی بزنند.

ارمغانی گفت: ژاپن در بازی قبلی با آمار ۲۷ شوت سه امتیازی یک رکورد شکستند که البته تدابیر مناسبی برای مقابله با این نوع بازی خواهیم داشت.

کد مطلب 5539749

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