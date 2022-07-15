پوتین مصوبه ایجادمنطقه آزاد تجاری بین اوراسیا و ایران را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین در مسکو اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه مصوبه پروتکل ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کرد.

امضای این مصوبه توسط رئیس جمهور روسیه در حالی صورت می‌گیرد که مجلس دوماً در نشست روز سه‌شنبه هفته گذشته پروتکل توافق موقت منتهی به تشکیل منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در تاریخ ۱۷ مه ۲۰۱۸ را تصویب کرد. این سند در ۱۴ مارس ۲۰۲۲ در تهران امضا شد.

در همین ارتباط، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران نیز در دیدار هفته گذشته با معاون نخست وزیر روسیه گفت: تصویب لایحه موافقت نامه تشکیل مناطق آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در پارلمان ایران و نیز تصویب این قانون در مجلس دومای روسیه، زمینه‌های گسترده همکاری‌های اقتصادی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با محوریت روسیه فراهم شده است.

گفتنی است ایران در سال ۱۳۹۵ به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه را مطرح کرد؛ پیشنهادی که از جانب اعضای آن نیز مورد استقبال قرار گرفت و طی دو سال مذاکرات متعدد و ارزیابی کمی و کیفی اقلام و میزان تعرفه ترجیحی آنها، بالاخره این موافقتنامه در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید.