امام محله مسجد امام علی علیهالسلام شهر آبپخش در گفتوگو با خبرنگار مهر پیرامون جشن محلهای عید غدیر اظهار داشت: هدف از برگزاری برنامههای محلات این است که بنا داریم تا در این برنامههای محلی، نقش بانوان را برجسته کنیم و بانوان برای احقاق حقوق محله خود از کار محلهای به نقطهای برسند که شورای محله و در همه مناسبتها و برنامهها برنامه داشته و مطالبه گر باشند و این مطالبه گری برجسته شود.
حجتالاسلام حسین رنجبر افزود: کار محلهای میتواند در روند اجتماعی سیاسی، اقتصادی، یک شهر تأثیر داشته باشد و در بخشهای مختلف بانوان میتوانند فعال باشند.
روحانی مستقر در شهر آبپخش گفت: برنامه جشن محلهای عید غدیر هر روز تا عید غدیر ادامه دارد و در روز عید غدیر اجتماع بزرگ بانوان در شهر آبپخش برگزار میشود.
امام محله مسجد امام علی علیهالسلام افزود: در کنار برنامههای محلات بانوان، هم در عید قربان و عید غدیر برنامههای متفاوتی داشتیم ضمن اینکه بانوان نقش خوبی در قربانی کردن ایفا کردند و بین نیازمندان توزیع کردند.
وی بیان کرد: به مناسبت عید غدیر خطبه خوانی غدیر هر شب بخشی از خطبه غدیر به صورت فارسی در مساجد قرائت میشود.
روحانی مستقر در شهر آبپخش با تبریک ماه ذیالحجه و به ویژه دهه اول آن اظهار داشت: این روزها ایام ویژهای است و از عظمت و منزلت والایی برخوردار است و فرصت مغتنمی برای ذکر و یاد حق تعالی و تقرب الهی است و قرآن هم به این ایام اشاره و خداوند هم به دهه اول این ماه قسم یاد کرده است.
حجتالاسلام رنجبر بیان کرد: هدف ما هم از برگزاری جشن محلهای غدیر در سطح شهر آبپخش، هماهنگی، همافزایی و ایجاد انسجام در فعالیتهای مربوط به دهه ولایت و امامت و تقویت بعد مردمی این مناسبت است که فرصتی مغتنم برای کارهای بزرگ فرهنگی دیگر در شهر آبپخش است.
حجت الاسلام رنجبر بر ضرورت جهاد تبیین به منظور معرفی ابعاد عید غدیر و تدوین برنامههای متنوع فرهنگی تاکید کرد.
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