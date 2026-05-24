به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی ابراهیمی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد غدیر استان با اشاره به پیشینه درخشان مازندران در برگزاری جشن‌های غدیر، اظهار داشت که با توجه به شرایط خاص کشور و ایام شهادت رئیس‌جمهور شهید و همراهانشان، برنامه‌های امسال به گونه‌ای طراحی شده که ضمن حفظ جایگاه والای این عید بزرگ، یاد و خاطره شهدای خدمت نیز گرامی داشته شود.

وی افزود: با مشارکت صداوسیمای مرکز مازندران، مسابقات فرهنگی شبانه‌ای در طول این دهه پیش‌بینی شده است تا از طریق بستر رسانه، فرهنگ غدیر در میان خانواده‌ها نهادینه شود.

دبیر ستاد غدیر مازندران از راه‌اندازی پویشی با عنوان مطالبات رئیس‌جمهور شهید در حوزه غدیر خبر داد و تصریح کرد: در این پویش، نگاه و رویکرد امامین انقلاب و شهدای خدمت نسبت به این واقعه عظیم تاریخی برای جامعه تبیین خواهد شد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی از تمام هیئات مذهبی، مساجد و خانواده‌ها برای مشارکت در بزرگداشت این ایام دعوت کرد و تأکید نمود هر خانه می‌تواند یک پایگاه برای ترویج معارف غدیر باشد.

وی افزود که در کنار جشن‌های ظاهری، باید به عمق معنایی پیوند امامت و ولایت توجه ویژه شود تا پیام اصیل این دهه به نسل‌های جوان منتقل گردد.

وی در ادامه به تبیین فلسفه عید قربان پرداخت و یادآور شد که حقیقت این عید فراتر از ذبح قربانی و در واقع نمادی از قربانی کردن نفس و عبور از تمایلات دنیوی برای رسیدن به اخلاص است.

به گفته وی، همانگونه که حضرت ابراهیم خلیل با سربلندی در آزمون الهی الگوی ابدی بشریت و امام شد، ما نیز باید از این روز درس عبودیت و حرکت در مسیر حلال و احکام الهی را بیاموزیم.

دبیر ستاد غدیر مازندران با تأکید بر اینکه هر روزی که در آن گناه نشود برای انسان عید است، خاطرنشان کرد: اگرچه قربانی کردن در روز عید برای غیرحجاج مستحب است، اما توصیه اکید دین بر این است که این قربانی‌ها با اولویت کمک به فقرا و نیازمندان انجام شود تا در کنار بهره‌های معنوی، کارکردهای اجتماعی عید قربان و غدیر نیز در سطح جامعه نمایان گردد.