حمایت صندوق ملی محیط‌ زیست از تولید انرژی های پاک در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سالاروند از تصویب احداث اولین نیروگاههای خورشیدی با تأمین مالی صندوق ملی محیط زیست در اشترانکوه استان لرستان و کازرون استان فارس خبر داد و گفت: نیروگاههای خورشیدی، دوستدار محیط زیست هستند و سیاست توسعه آنها به منظور تأمین برق کشور از طرف صندوق ملی محیطزیست قابل تقدیر است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان لرستان با بیان اینکه گسترش نیروگاههای خورشیدی در سطح کشور و سراسر دنیا باعث احیای بخش عظیمی از منابع کره زمین میشود که توسط انسان از دست رفته است، گفت: انرژیهای پاک کمترین ضرر را برای محیط زیست و اتمسفر دارند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر طرحهای تعدادی از صنایع متقاضی دریافت تسهیلات از طرف اداره کل حفاظت محیطزیست استان لرستان به صندوق ملی محیطزیست معرفی شدهاند و در نوبت تصویب قرار دارند.
سالاروند، اولویت اول این اداره کل را تأمین مالی پروژههای آلاینده برای رفع آلایندگی آنها به منظور بهبود وضعیت زیستمحیطی استان عنوان کرد.
صندوق ملی محیطزیست در سال ۱۳۹۳ و با توجه به ضرورت توجه به مقوله حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی با هدف کمک به کاهش آلایندههای محیطزیستی، جلوگیری از تخریب و حفاظت از منابع طبیعی، احیا و بهره برداری پایدار از منابع پایه و محیط زیست و تنوع زیستی تأسیس شده و در حال حاضر با مدیریت سجاد انجم شعاع با رویکرد علمی و کارشناسی در مسیر حل معضلات محیطزیست کشور گام بر میدارد.
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