به گزارش خبرنگار مهر، روح الله مفیدی بازیگر سینما و تلویزیون صبح امروز جمعه ۲۴ تیر ماه در منزل خود درگذشت.
مجید هاشمی خواهرزاده زنده یاد روحالله مفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این خبر گفت: زنده یاد مفیدی طی چند سال اخیر درگیر بیماری سرطان بود و صبح امروز جمعه ۲۴ تیرماه به دلیل ابتلا به سرطان و کهولت سن در منزل خود درگذشت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه متولد یزد بود، به خواسته خود این هنرمند پیکرش روز یکشنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۹ صبح در قطعه نام آوران یزد به خاک سپرده میشود.
روح الله مفیدی در سال ۱۳۰۸ در شهر یزد به دنیا آمده و در پروژههای مختلف تلویزیونی و سینمایی از جمله «دایی جان ناپلئون»، «گل پامچال»، «آب پریا»، «یک حبه قند»، «یک مرد و یک خرس» و … حضور داشته است.
خبرگزاری مهر درگذشت در این هنرمند را تسلیت میگوید.
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