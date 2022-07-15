به گزارش خبرنگار مهر، روح الله مفیدی بازیگر سینما و تلویزیون صبح امروز جمعه ۲۴ تیر ماه در منزل خود درگذشت.

مجید هاشمی خواهرزاده زنده یاد روح‌الله مفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این خبر گفت: زنده یاد مفیدی طی چند سال اخیر درگیر بیماری سرطان بود و صبح امروز جمعه ۲۴ تیرماه به دلیل ابتلا به سرطان و کهولت سن در منزل خود درگذشت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه متولد یزد بود، به خواسته خود این هنرمند پیکرش روز یکشنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۹ صبح در قطعه نام آوران یزد به خاک سپرده می‌شود.

روح الله مفیدی در سال ۱۳۰۸ در شهر یزد به دنیا آمده و در پروژه‌های مختلف تلویزیونی و سینمایی از جمله «دایی جان ناپلئون»، «گل پامچال»، «آب پریا»، «یک حبه قند»، «یک مرد و یک خرس» و … حضور داشته است.

خبرگزاری مهر درگذشت در این هنرمند را تسلیت می‌گوید.