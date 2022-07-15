امارات در حال برنامه ریزی برای اعزام سفیر به ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «انور قرقاش» مشاور سیاسی رئیس امارات متحده عربی گفت که کشورش در حال برنامه ریزی برای اعزام سفیر به ایران و تلاش برای بازسازی پل‌های ارتباطی با تهران است.

انور قرقاش که قبل از سفر «محمد بن زائد» رئیس امارات متحده عربی به فرانسه با خبرنگاران مصاحبه می‌کرد، در ادامه افزود: رویکرد تقابل با ایران از اولویت‌های ابوظبی نبوده است. ما پذیرای هر راه حلی خواهیم بود که بدون هدف قرار دادن کشور ثالث از ما محافظت کند.

وی در واکنش به اخبار منتشر شده در خصوص تشکیل ائتلاف ضد ایرانی با حضور آمریکا، تل آویو و برخی کشورهای عربی گفت: امارات هرگز از تشکیل ائتلاف و محور علیه هیچ کشوری در منطقه به ویژه ایران استقبال نخواهد کرد.

مشاور سیاسی رئیس امارات متحده عربی چند وقت پیش نیز تأکید کرد که امارات منشأ هیچ آسیبی برای کشورهای همسایه از جمله ایران نخواهد بود.

وی ضمن اشاره به ضرورت برقراری پل ارتباطاتی با همسایگان افزود: امارات اهتمام جدی به برقراری راه‌های ارتباط با همه همسایگانش دارد و منشأ هیچ آسیبی برای همسایگان از جمله ایران نخواهد بود.

این در حالی است که «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیراً در سفری کوتاه به ابوظبی گفته بود که صفحه جدیدی در روابط ایران و امارات گشوده شده است.