قیمت شن و ماسه در مناطق سیل زده بیرم گران نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی حسین زاده در خطبههای این هفته نماز جمعه بیرم با اشاره به کندشدن روند بازسازی خانههای سیل زده در بیرم گفت: درپی حضور حقیر در جمع جوانان و مردم شریف سیل زده بیرم و اخیراً تماسهای مکرر مردم با بنده درخواستی داشتند، اعلام شد که چند روز پیش قیمت شن و ماسه در بیرم به یکبار بیش از حد یعنی هر تن ۵۰ هزار تومان گران شده است.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه این شهرسیل زده در وضعیت بحرانی قرار دارد و اکنون منازل تخریبی در مرحله دیوار و سقف میباشند و این مرحلهها نیاز اساسی به شسته دارند، در روزهای اخیر به علت افزایش قیمت شن و ماسه روند بازسازی در این بخش به شدت کند شده و مردم دیگر توان خرید این اقلام (شن و ماسه) ندارند.
امام جمعه بیرم خطاب به مسئولان بیان کرد: خواهش ما از استاندار جهادی فارس، وزارت صمت، نماینده پرتلاش مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار انقلابی لارستان این است که این موضوع به جد پیگیری شود در عین حال باید گفت دولت مردمی و انقلابی در مدت سیل کمکهای زیادی به این منطقه کرده تشکر و قدردانی میکنیم
او اظهار داشت: باعنایت به اینکه روند بازسازی بحران سیل در بیرم و مناطق همجوار در حال اجراست، درخواست داریم که قمیت ها (قیمت شسته) به مانند قبل برگردد و افزایش قیمت شن و ماسه در این شهر با سه الی چهار ماه تأخیر اعمال گردد تا آن زمان اکثر پروژههای تخریبی سیل به مرحله اتمام سقف میرسد.
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