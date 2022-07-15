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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۵۶

امام جمعه بیرم:

قیمت شن و ماسه در مناطق سیل زده بیرم گران نشود

قیمت شن و ماسه در مناطق سیل زده بیرم گران نشود

بیرم - امام جمعه بیرم خواستار جلوگیری از افزایش قیمت شن و ماسه در مناطق سیل زده بیرم شد و گفت: اخیرا قیمت این مصالح گران شده و روندبازسازی را نیز دچار اختلال کرده است.

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به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی حسین زاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیرم با اشاره به کندشدن روند بازسازی خانه‌های سیل زده در بیرم گفت: درپی حضور حقیر در جمع جوانان و مردم شریف سیل زده بیرم و اخیراً تماس‌های مکرر مردم با بنده درخواستی داشتند، اعلام شد که چند روز پیش قیمت شن و ماسه در بیرم به یکبار بیش از حد یعنی هر تن ۵۰ هزار تومان گران شده است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه این شهرسیل زده در وضعیت بحرانی قرار دارد و اکنون منازل تخریبی در مرحله دیوار و سقف می‌باشند و این مرحله‌ها نیاز اساسی به شسته دارند، در روزهای اخیر به علت افزایش قیمت شن و ماسه روند بازسازی در این بخش به شدت کند شده و مردم دیگر توان خرید این اقلام (شن و ماسه) ندارند.

امام جمعه بیرم خطاب به مسئولان بیان کرد: خواهش ما از استاندار جهادی فارس، وزارت صمت، نماینده پرتلاش مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار انقلابی لارستان این است که این موضوع به جد پیگیری شود در عین حال باید گفت دولت مردمی و انقلابی در مدت سیل کمک‌های زیادی به این منطقه کرده تشکر و قدردانی می‌کنیم

او اظهار داشت: باعنایت به اینکه روند بازسازی بحران سیل در بیرم و مناطق همجوار در حال اجراست، درخواست داریم که قمیت ها (قیمت شسته) به مانند قبل برگردد و افزایش قیمت شن و ماسه در این شهر با سه الی چهار ماه تأخیر اعمال گردد تا آن زمان اکثر پروژه‌های تخریبی سیل به مرحله اتمام سقف می‌رسد.

کد مطلب 5538902

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