نذر اسباب بازی جشنی برای ترویج روحیه فداکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر وزارت آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی شهر تهران با همکاری مؤسسه موسیقی ماوا به مناسبت فرارسیدن دهه ولایت و عید سعید غدیر خم، پویشی برای گروه سنی کودک و نوجوان با عنوان «نذر اسباب بازی» برگزار می‌کند.

عباس باستانی رئیس سازمان دانش آموزی شهر تهران گفت: هدف اصلی از برگزاری این پویش‌ها راه‌اندازی جریان‌های مردمی حول محور سرود و ارزش‌های اسلامی و اجتماعی است.

باستانی اعلام کرد: در این پویش بناست کودکان به عشق امیرالمومنین (ع) و با تأسی از مشی و منش ایشان، ترغیب شوند، از بین اسباب‌بازی‌های خود یکی را به عنوان هدیه در جشنی بزرگ، به دیگر کودکان هدیه دهند، در این راستا کودکان می‌توانند اسباب‌بازی‌های خود را در روز عید غدیر از ساعت ۱۸ در مرکز اصلی میدان ولیعصر (عج) تحویل نمایند.

وی افزود: ترویج روحیه فداکاری و ایثارگری در کودکان و نوجوانان، ایجاد فضای شاد در عید غدیر برای کودکان و آشنایی کودکان با امام علی علیه‌السلام از دیگر اهداف این پویش است.

رئیس سازمان دانش آموزی شهر تهران در پایان بیان کرد : یکی دیگر از بخش‌های این پویش ارسال ویدئو از خوانش سرود «هدیه اسباب بازی» توسط کودکان است که علاقه‌مند می‌توانند اسباب بازی یا عروسک دلخواه خود را برای هدیه به یک کودک انتخاب کنند و فیلمی با این مضمون که «این اسباب بازی را برای شرکت در پویش هدیه اسباب بازی به عشق مولا علی به هدیه می‌دهم. همچنین خرید اینترنتی این پویش از طریق لینک https://hadiehbazi.ir/ انجام می‌شود.