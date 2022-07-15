۸۱ نفر در چهارمحال و بختیاری به بیماری کرونا مبتلا شدند

ارسلان خالدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۱۶۴ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند، اظهار کرد: هم‌اکنون سه بیمار مبتلا به کرونا با شرایط وخیم در بخش‌های ویژه مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: تعداد بیماران بستری مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان به ۳۰ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه طی دو ماه گذشته فوتی کرونا در استان به ثبت نرسیده است، افزود: در حال حاضر مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری هزار و ۸۴۹ نفر است.

وی عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته ۸۱ بیمار مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است که هشت بیمار به منظور درمان در مراکز بهداشتی بستری شده‌اند.

وی با بیان اینکه شش شهرستان چهارمحال و بختیاری در شرایط زرد کرونایی قرار دارد، اظهار کرد: وضعیت شهرستان «بن»، «کوهرنگ» و «لردگان» آبی و «بروجن» در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارد.