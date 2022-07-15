مشکلات ووشو تمامی ندارد/ درگیری در انتخابی تیم ملی ووشو

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی تیم ملی ووشو جوانان در گروه دختران صبح امروز با حضور ۲۷۰ ووشوکار در محل آکادمی ملی ووشو آغاز شد. در جریان یکی از مبارزات درگیری یکی از والدین با مربیان تیم ملی، این رقابتها وارد حاشیه‌ای شد که با دخالت نیروهای حراست به پایان رسید.

در جریان مبارزه وزن ۶۰ کیلوگرم پدر ووشوکار بازنده در اعتراض به داوری، با حضور غیرقانونی در سالن با سهیلا منصوریان مربی حریف مقابل بحث می‌کند. این بحث به درگیری کشیده می‌شود که در نهایت با دخالت شهربانو منصوریان درگیری بالا گرفته و کار به زد و خورد مقابل چشم والدین ووشوکاران حاضر در کشیده می‌شود.

برخی شاهدان از استفاده فرد مهاجم از سلاح سرد خبر داده‌اند که در نهایت نیروهای حراست مانع ادامه درگیری می‌شوند. تصاویر منتشر شده از این درگیری، صحنه‌های زشتی را در محیط ورزش به نمایش می‌گذارد که جای تأسف دارد.

برگزاری مسابقاتی با این حجم شرکت کننده بدون در نظر گرفتن تعمیدات لازم در سالنی که شرایط لازم را ندارد جای تعجب دارد و مسئولان فدراسیون ووشو باید پاسخگو باشند که چرا چنین مسابقاتی مهمی را در سالنی با کمترین امکانات برگزار کردند.

بیانیه فدراسیون ووشو

فدراسیون ووشو به دنبال اتفاقات رخ داده در حاشیه رقابت‌های قهرمانی جوانان دختر کشور، بیانیه‌ای را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو، متن این بیانیه به شرح زیر است:



«بعد ظهر امروز و در حاشیه رقابت‌های قهرمانی جوانان دختر کشور و انتخابی تیم ملی در این رده سنی، پدر یکی از ووشوکاران پس از اطلاع شکست فرزندش، با حضور غیر مجاز و غیر قانونی در سالن وارم آپ (محل گرم کردن ورزشکاران) به حریف و مربی حریف‌اش حمله‌ور شد، شروع به هتاکی و فحاشی کرد و نسبت به نتیجه رقابت فرزندش اعتراض داشت که این مسئله باعث ایجاد درگیری و تنش در سالن مربوطه شد.



شاهدان عینی شهادت داده‌اند هیچ ورزشکاری مرتکب تخلف نشده و فقط دختران ووشوکار در قبال این مهاجم از خودشان دفاع کردند.



پس از ایجاد این درگیری، بلافاصله مسئولان برگزاری، مسئولان حراست حاضر در محل برگزاری، کادر برگزاری و نیروی انتظامی مداخله کردند و به این اتفاق پایان دادند. البته شخص مهاجم بلافاصله از محل متواری و ماجرا با حضور مأموران انتظامی به مراجع ذیربط گزارش شد.



فدراسیون ووشو ضمن محکوم کردن حرکت و اقدام این فرد خاطی ضمن بررسی دقیق موضوع و دریافت گزارشات مربوطه با تشکیل کمیته انضباطی با خاطیان برخورد لازم را انجام خواهد داد و مراتب را از مجرای قضائی پیگیری می‌نماید.»