فعال شدن سامانه هشدار خطر در رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمزاسرائیل، شلیک یک راکت از سوی اراضی فلسطینی به مناطق اشغالی باعث فعال شدن سامانه هشدار و آژیر خطر در رژیم صهیونیستی شد.

همزمان ارتش رژیم صهیونیستی نیز به‌صدا درآمدن آژیرهای هشدار حمله موشکی در شهرک‌های صهیونیست‌نشین هم‌مرز با نوار غزه را تائید کرد.

گفته شده موشک شلیک شده به سمت شهرک‌های «اشدود» و «عسقلان» در جنوب فلسطین اشغالی توسط سامان گنبد آهنین رهگیری و سرنگون شده است، اما همزمان دو نفر در جریان فرار به سمت پناهگاه‌ها، بدلیل ترس از حمله موشکی دچار جراحت شده و به بیمارستان منتقل گردیدند.

اگرچه جزئیات بیشتری از این شلیک موشکی در دست نیست، اما به نظر می‌رسد که شلیک آن از سوی گروه‌های مقاومت فلسطینی در پاسخ به تداوم اشغالگری صهیونیست‌ها صورت گرفته است.

شلیک موشک و راکت به سمت مناطق اشغالی فلسطین همواره یکی از پاسخ‌ها و واکنش‌های گروه‌های فلسطینی علیه اشغالگری صهیونیست‌ها بوده است.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید