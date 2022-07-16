دستگیری کلاهبرداران اپلیکیشن شاد/ توصیه پلیس به شهروندان

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی مراجعه چندین نفر از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری آنها در تلگرام و کلاهبرداری از مخاطبین آنها، مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و در تحقیقات اولیه مشخص گردید مجرمین با ایجاد چندین اکانت در شبکه شاد با نام اپراتور پشتیبان پیامی تحت عنوان حذف حساب کاربری برای کاربران ارسال کرده و افراد را ترغیب می‌کنند که جهت تأیید هویت خود کد ۵ رقمی که از طریق پیامک برای آنها ارسال می‌گردد را برای پشتیبان ارسال کنند.

سرهنگ گودرزی افزود: پس از ارسال کد برای سارقین توسط کاربران شبکه آموزشی شاد که عموماً قشر نوجوان هستند این شیادان با دسترسی غیرمجاز به شبکه اجتماعی تلگرام افراد با سوءاستفاده از شماره تلفن و هویت آنها اقدام به کلاهبرداری از مخاطبین شکات می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه این پرونده تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر شاکی داشته و تعداد شکات پرونده همچنان در حال افزایش است بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بررسی همه جوانب پرونده و بکارگیری روش‌های فنی و علمی موفق شدند متهمین را در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضائی هر دو مجرم را در محل اختفای خود در حاشیه تهران دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل کردند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه این باند بیش از بیست میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند خاطرنشان کرد: این مجرمین با سوءاستفاده از عدم آگاهی برخی از کاربران شبکه آموزشی شاد که بیشتر از طیف سنی نوجوانان بودند اقدامات مجرمانه خود را پیش برده بودند و زندگی شهروندان زیادی را بازیچه اهداف شوم خود قرار داده بودند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به لزوم فعال سازی تأیید رمز دو مرحله‌ای برای حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی به شهروندان توصیه کرد: در هنگام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری خود به دیگران خودداری کنند.