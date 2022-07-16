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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۸:۴۷

نایب رئیس انجمن راگبی ایران:

صعود به المپیک هدف تیم ملی راگبی بانوان است

صعود به المپیک هدف تیم ملی راگبی بانوان است

بجنورد- نایب رئیس انجمن راگبی ایران گفت: هدف تیم ملی راگبی بانوان حضور در المپیک است که این هدف گذاری به هیچ عنوان دور از ذهن نیست.

زهره طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راگبی بانوان حدوداً از سال ۷۵ وارد ایران شد که در این سال‌ها پیشرفت‌های زیادی داشتیم.

نایب رئیس انجمن راگبی ایران ادامه داد: اکنون در بخش بانوان چند کرسی آسیایی از جمله رئیس بانوان آسیا را در اختیار داریم.

وی افزود: بانوان ایرانی در مسابقات راگبی غرب آسیا موفق به کسب مقام سوم در سال ۱۴۰۰ شدند.

طالبی ژاپن و استرالیا را دو کشور قدرتمند آسیایی در این رشته نام برد و گفت: این رشته المپیکی بوده و مورد حمایت مسئولان قرار گرفته است.

نایب رئیس انجمن راگبی ایران بیان داشت: هدف تیم ملی راگبی بانوان حضور در المپیک است که این هدف گذاری به هیچ عنوان دور از ذهن نیست.

وی افزود: اکثر استان‌ها در این رشته فعالند و می‌توان گفت این رشته شناخته شده است.

طالبی در انتها گفت: فوتبال حرف اول کشور را می‌زند اما باز هم زمین فوتبال به حد کافی در برخی استان‌ها نیست؛ راگبی نیز با چنین مشکلی مواجه است.

کد مطلب 5539118

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