انتخاب چهارمین بازیکن خارجی استقلال با نظر سرمربی پرتغالی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال در حالی برای فصل بیست و دوم لیگ برتر آماده میشود که از ۳ بازیکن خارجی در خطوط دفاع، میانی و حمله خود استفاده میکند و با توجه به اینکه یکی از این ۳ بازیکن آسیایی هستند، آنها میتوانند از سهمیه چهارم هم برای به خدمت گرفتن بازیکن خارجی استفاده کنند.
استقلالیها در نظر دارند سهمیه چهارم خود را برای جذب یک هافبک بازی ساز یا مهاجم کاذب هزینه کنند و این بازیکن با نظر مستقیم سرمربی آنها انتخاب و معرفی خواهد شد.
ساپینتو که در حال حاضر از رافائل سیلوا در خط دفاعی، عزیز بک آمانوف در خط میانی و کوین یامگا در خط حمله استفاده میکند، در نظر دارد یک هافبک بازی ساز را هم به خارجیهای تیمش اضافه نماید تا خط میانی آنها از استحکام بیشتری برای فصل بعد برخوردار شود.
استقلالیها معمولاً در سالهای اخیر از بازیکنان خارجی با کیفیتی استفاده کردهاند و فصل گذشته هم بهترین بازیکنان خارجی لیگ در این تیم توپ زدند و همین موضوع حساسیت را روی جذب بازیکن خارجی بالا میبرد.
ساپینتو هم ناچار است دقت زیادی برای انتخاب هافبک مد نظر خود به خرج دهد. به خصوص که آنها عزیز بک آمانوف هم در خط میانی دارند که میتواند هر هافبک خارجی دیگر را در استقلال زیر سایه خود نگه دارد.
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