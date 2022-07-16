جان دوباره در خط دفاع استقلال/ مرادمند بازگشت؛ غلامی تمدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که استقلالی‌ها در اولین روزهای نقل و انتقالاتی با جدایی محمد دانشگر دچار شوک بزرگی شدند و در بازگشت چند بازیکن خط دفاعی این تیم نیز ابهاماتی وجود داشت، امروز آنها بیشترین تعداد از مدافعان فصل گذشته خود را در اختیار دارند و در کنار آن توانسته‌اند یکی از مدافعان خوب فصل گذشته را هم به جمع خود اضافه کنند تا خیالشان تا حدودی از خط دفاعی آسوده شود.

استقلال که فصل گذشته بهترین سازمان دفاعی را در اختیار داشت و توانست رکورد جالب توجه ۱۰ گل خورده در یک فصل را از خود به جای بگذارد، در یکی از آخرین اقدامات نقل و انتقالاتی اش توانست قرارداد عارف غلامی مدافع جوان و ملی پوش خودش را تمدید کند تا خط دفاعی این تیم برای فصل آینده تکمیل به نظر برسد. آنها پیش از این هم موفق به کسب مجوز لازم جهت حضور محمد حسین مرادمند در تمرینات شان شده بودند.

حالا استقلالی که رافائل سیلوا بهترین مدافع فصل گذشته لیگ برتر را هم بار دیگر کنار خود می‌بینند، با سیلوا، مرادمند، غلامی، چشمی و حسینی مدافعان میانی با کیفیت بالا را در اختیار دارند تا با استفاده از این مدافعان که ممکن است یزدانی هم به جمع آنها اضافه شود، در فصل آینده هم به سازمان دفاعی شان تکیه کنند.