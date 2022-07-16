به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال سرانجام با جایگزین کردن یک پرتغالی نسبتاً باتجربه یعنی ریکاردو ساپینتو به جای فرهاد مجیدی کارش را برای فصل جدید آغاز کرد و پس از معرفی این سرمربی پر جنب و جوش، پروسه نقل و انتقالاتی آنها نیز آغاز شد. آبیها امروز توانستهاند تعداد قابل ملاحظهای از بازیکنان فصل پیش خود را حفظ و چند نفر را هم به لیست خود اضافه کنند.
پیمان صاحب جمعی پیشکسوت آبی پوشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین شرایط این تیم اظهار داشت: با اینکه مدیران استقلال قدری دیر وارد بازار نقل و انتقالات شدند، اما امروز میتوان گفت عملکرد آنها قابل قبول بوده است. البته تاکید میکنم عملکرد نقل و انتقالاتی آنها نه ایده آل بلکه همانطور که گفتم قابل قبول بوده است.
پیشکسوت آبی پوشان بیان داشت: خروجیهای استقلال کم بود. آنها اگر بتوانند امیرحسین حسین زاده را هم حفظ کنند کار بزرگی کردهاند. با اینکه در ورودیهای این تیم هم بازیکن فوق ستاره و خرید جنجالی دیده نمیشود، اما میتوان گفت نسبت به نیازهایی که داشتند یارگیری مناسبی انجام گرفته است.
مدافع پیشین آبی پوشان خاطرنشان ساخت: نقطه برتری و قوت فصل گذشته استقلال ساختار دفاعی است و امروز میبینیم که تقریباً همه بازیکنان مربوط به ساختار دفاعی حفظ شدهاند که این اتفاق بزرگی است. در ساختار تهاجمی هم که قدری نسبت به ساختار تدافعی ضعف دیده میشد، خریدهایی در جهت تقویت و ترمیم صورت گرفته است.
وی افزود: بازیکنانی که امروز من در استقلال میبینیم نفرات شایستهای هستند و تیم برای تکمیل شدن شاید تنها به یکی دو بازیکن دیگر نیاز داشته باشد.
صاحب جمعی سپس به حضور ساپینتو روی نیمکت استقلال اشاره کرد و گفت: این بهترین فرصتی است که این مربی پرتغالی پیدا کرده تا خودش را به عنوان یک مربی بزرگ معرفی کند. به نظر من ساپینتو مربی خوش شانسی است که فرصت حضور روی نیمکت تیمی بزرگ مثل استقلال را پیدا کرده است. بهرحال استقلال از قدرتهای سنتی فوتبال ایران و آسیاست و ساپینتو باید از این شانس به بهترین شکل استفاده کند. او امروز سرمربی تیمی است که با اقتدار قهرمان ایران شده و توانسته برای فصل آینده شاکلهاش را هم حفظ کند.
کارشناس فوتبال تاکید کرد: البته حفظ قهرمانی همیشه دشوار تر از به دست آوردن آن است به خصوص که برای فصل جدید دو سه تیم هم با قدرت تقویت کردهاند و رقیبی جدی برای استقلال به حساب میآیند. با این حال من همچنان این تیم را شانس اصلی قهرمانی در این فصل میدانم.
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