به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین حسین زاده بازیکن جوانی که در همان اولین فصل حضورش در استقلال توانست پدیده این تیم و لیگ برتر شده و مزد درخشش خود را هم با حضور در تیم ملی ایران گرفت و حالا درباره او گفته می‌شود می‌تواند پدیده ایران در جام جهانی هم باشد، در آستانه پیوستن به تیم شارلوا بلژیک است و این موضوع را نه تنها خود این بازیکن، بلکه مالک ایرانی‌الاصل تیم بلژیکی هم تأیید کرد.

شواهد گویای این مطلب است که حسین زاده را باید یکی از بازیکنان جدا شده استقلال دانست و حالا ساپینتو هم رفته رفته خودش را برای انتخاب یک جانشین برای این بازیکن آماده می‌کند.

گرچه در نگاه اول عزیز بک آمانوف هافبک ازبکستانی و چپ پای آبی پوشان می‌تواند اولین و تنها گزینه برای جانشینی حسین زاده باشد تا یک ملی پوش ازبکستانی جای ملی پوش ایرانی را در استقلال بگیرد. اما برای این منظور ساپینتو نیم نگاهی هم به آرش رضاوند دیگر هافبک تیمش دارد.

رضاوند که فصل گذشته و بر اثر هجمه‌هایی که از سوی صفحات مجازی هواداری استقلال بر وی وارد شد به ناچار در نیم فصل دوم به فولاد نقل مکان کرد، با اینکه برای فصل آینده هم اولویتش بازگشت به فولاد بود، اما این روزها به هافبک مورد علاقه ساپینتو بدل شده و سرمربی پرتغالی آبی پوشان در تلاش است تا نظر این بازیکن را برای ادامه حضور در استقلال تغییر دهد.

احتمال اینکه آرش رضاوند که تاکنون در تمرینات آبی پوشان با جدیت حضور داشته متأثر از نظر سرمربی تیمش فصل را با استقلال شروع کند تا به نوعی فصل گذشته را هم جبران کند وجود دارد؛ و در این صورت رضاوند هم در کنار عزیز بک آمانوف از گزینه‌هایی هستند که می‌توانند جانشینی مناسب برای امیر حسین حسین زاده باشند.

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