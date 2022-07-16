زمان اعلام فهرست بازیکنان خروجی استقلال برای فصل آینده مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال در حالی تمرینات این فصل خود را آغاز کرد که تعدادی از بازیکنان این تیم که فصل گذشته به صورت قرضی در تیم‌های دیگر توپ می‌زدند هم در تمرینات حضور یافتند تا شانس خود را برای ادامه کار با آبی پوشان امتحان کنند و این در حالی است که تعداد بازیکنان حاضر در تمرین بیشتر از حد است و قاعدتاً سرمربی آبی‌ها روی نام چند تن از بازیکنان این تیم خط قرمزم خواهد کشید.

تیم استقلال اردوی آماده سازی خود در ترکیه را از روز دوشنبه آغاز می‌کند و یکی از برنامه‌های سرمربی پرتغالی این تیم تعیین تکلیف نفراتی که قرار است از لیست این فصل خط بخورند، تا قبل از آغاز این اردو می‌باشد.

برخی شواهد نشان می‌دهد ۶ تا ۷ نفر از نفراتی که همراه آبی پوشان تمرینات پیش فصل را آغاز کردند شانس زیادی برای جلب نظر ساپینتو ندارند و احتمال اینکه از لیست نهایی او تا پیش از سفر به ترکیه خط بخورند وجود دارد.

تمرینات پیش فصل استقلال با بیش از ۳۰ بازیکن در رده‌های سنی مختلف در جریان است که گفته می‌شود ۷ نفر از آنها از لیست خط می‌خورند و ۲ تا ۳ بازیکن دیگر هم به جمع این تیم اضافه می‌شود.