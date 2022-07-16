معرفی ۱۷ عنوان اثر به مناسبت روز عید سعید غدیر

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه عید ولایت، ۱۷ عنوان اثر با موضوع عید سعید غدیر و حضرت علی (ع) که انتشارات بوستان کتاب به چاپ رسیده به شرح ذیل معرفی میشود:
کتاب «اعجاز بیان»
این کتاب که مشتمل بر ترجمه و شرح دو خطبه «بدون الف» و «بدون نقطه» امیر مؤمنان علی (ع) است.
محتوای خطبه «بدون الف» به سرنوشت انسان (خلقت و جهان بینی) مربوط میشود و خطبه «بدون نقطه» نیز به معادشناسی و ازدواج پیامبر اکرم (ص) و ام سلمه اشاره میکنند. البته این دو خطبه در نهج البلاغه وجود ندارد؛ یکی از این خطبهها را امام رضا (ع) و دیگری از طریق روات دیگر نقل شده است.
فرهنگ نامه غدیر
این کتاب که به قلم جواد محدثی در ۱۶۸ صفحه تألیف شده، تا کنون شش مرتبه منتشر شده است.
اثر مذکور در قالب یک فرهنگ الفایی، عمده ترین دانستنیهای مرتبط با غدیر، شیعه، اهل بیت (ع)، امام علی (ع) و ولایت را با قلمی روان و خلاصه بیان کرده است که دانستن این موضوعات برای شیعیان مفید است.
کتاب «غدیر؛ حقیقتی بر گونه تاریخ»
این اثر که به قلم رضا فرهادیان ویژه نوجوانان در ۵۵ صفحه به رشته تحریر در آمده، تا کنون دو مرتبه به چاپ رسیده است.
در این نوشتار تلاش شده سیر واقعه به ترتیب و مستند با نثری ساده و گویا ارائه شود تا هر مخاطب جویای حق را در فضای معنوی حادثه قرار دهد و بوی خوش حقیقت آن واقعه ماندگار را استشمام کند.
کتاب «پیام ماندگار غدیر»
این کتاب که اثر یونس حبیبی افروزی بوده که در ۱۷۶ صفحه منتشر شده است.
کتاب حاضر گذری اجمالی بر موضوعات مطرح شده در خطبه پیامبر اکرم (ص) در روز غدیر خم میباشد که این خطبه از اعجاز خاصی برخوردار است.
کتاب «پرتوی از فضائل امیرالمؤمنین (ع) در قرآن»
کتاب حاضر که به قلم سید ابوالحسن مطلّبی در ۳۲۸ صفحه منتشر شده، تا کنون چهار مرتبه به چاپ رسیده است.
در قرآن کریم آیاتی است که بدر شأن و منزلت علی (ع) و ذکر برجستگیهای شخصیتی وی آمده است. این اثر تمامی آن آیات را به ترتیب، نقل و بر اساس منابع معتبر، شرح و تفسیر کرده است.
کتاب «خدا از نگاه امام علی (ع)»
این اثر، به قلم محمد محمدرضایی در ۱۲۸ صفحه منتشر شده که تا کنون چهار بار بازچاپ شده است.
نویسنده در اثر حاضر کوشیده تا از میان کلمات امام، هشت برهان را احصا و شرح کند که عبارتند از: برهان معقولیت، برهان فطری، برهان صدیقین، برهان نظم، برهان علّی، برهان حدوث، برهان فسخ غرائم.
کتاب «دوستی در کلام امیر مؤمنان علی (ع)»
کتاب مذکور، نوشته جعفر شیخ الاسلامی در ۶۴ صفحه منتشر شده که تا کنون شش بار منتشر شده است.
در این مجموعه از میان انبوه روایات و گفتههای علی (ع) درباره دوستی - که در نهج البلاغه و غرر الحکم و سایر منابع آمده – به انتخاب پرداخته است.
مجموعه سه جلدی «اندیشه سیاسی - تربیتی علوی در خطبههای نهج البلاغه»
این مجموعه نوشته آیت الله احمد بهشتی در سه جلد منتشر شده است.
جلد اول و دوم و سوم به ترتیب حاوی ۳۵ و ۴۷ ۲۲ خطبه از نهج البلاغه میشود.
کتاب «غدیر در قرآن از منظر تفاسیر اهل سنت»
اثر محمدیعقوب بشوی در ۱۶۰ صفحه در تیرماه ۱۴۰۱ همزمان با ایام عید سعید غدیر به چاپ رسید.
اثر حاضر نیز با توجه به کثرت ارجاعات به فضائل علی (ع) در منابع اهل سنت، موضوع غدیر در قرآن را بررسی کرده است.
بر اساس پژوهشها و استدلالهای این نوشتار، از رهگذر تفاسیر اهل سنت، در مییابیم که پیش از اعلام ولایت غدیر، آیه تارک، آیه نصب و آیه ابلاغ نازل شده بود که همه این آیات مستقیماً، ناظر به مسئله ولایت علی (ع) و غدیر خم هستند. این آیات اهمیت مسئله ولایت را بر همگان آشکار میکند تا با این عوامل الهی همراهی کنند.
کتاب «شیوه های برخورد امیرالمؤمنین علی (ع) با مفسدان اقتصادی»
این نگارش، به قلم حسین متقی در ۱۸۳ صفحه تألیف شده است.
مهمترین دستاورد این تحقیق، ارائه روش ترکیبی (فرهنگیف مدیریتی و قضائی) در رفتار امیر المؤمنین علی (ع)، با تأکید بر روشهای فرهنگی، تربیتی و اخلاقی است.
کتاب «نیرنگ سایه ها»
این اثر به قلم غلامرضا آبروی در ۱۶۰ صفحه منتشر شده است.
کتاب مذکور، روایتی از بدعهدی ناکثان در جنگ جمل است که شرح غم بار این جنگ و انگیزههای آغاز آن را به تصویر کشیده است.
کتاب «حق با علی (ع) است»
کتاب حاضر که اثر مهدی فقیه ایمانی بوده و در ۲۰۰ صفحه منتشر شده، تاکنون یازده بار به چاپ رسیده است.
این نوشتار، بررسی مستند روایت شریف «الحق مع علی و علی مع الحق» و اثبات آن با استفاده از منابع اهل سنت است.
کتاب «امام علی (ع) و همگرایی اسلامی در عصر خلافت»
این نگارش که به قلم علی اکبر احمدپور در ۳۰۸ صفحه منتشر شده، تاکنون پنج نوبت روانه بازار نشر شده است.
اثر حاضر در شش فصل هم گرایی در سیره امام علی (ع) را بررسی میکند که عناوین فصل این اثر عبارتند از: مباحث مقدماتی، سقیفه آغازی بر واگراییها، بیعت و هم گرایی، عرصههای هم گرایی، عضویت در شورا، امام علی (ع) و عثمان، میانجی گری و اصلاح.
مجموعه هشت جلدی «اندیشه سیاسی - تربیتی علوی در نامههای نهج البلاغه»
این مجموعه نوشته آیت الله احمد بهشتی در هشت جلد منتشر شده است.
جلد اول تا هشتم این اثر به ترتیب حاوی ۱۴، ۱۶، ۱، ۱۰، ۱۱، ۱، ۱۳، ۱۳ نامه از نهج البلاغه میشود.
کتاب «ویژگی های امیر مؤمنان علی بن ابی طالب (ع)»
این کتاب، ترجمه و تحقیق خصایص امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) اثر ابوعبدالرحمان احمد بن شعیب نسائی (از دانشمندان نامور اهل سنت در قرن سوم) و ترجمه و نگارش فتح الله نجارزادگان (محمدی) در ۲۴۰ صفحه منتشر شده که تاکنون ۳ مرتبه بازچاپ شده است.
مترجم هر کدام از احادیث کتاب «سنن نسائی» را در سایر منابع شیعه و اهل سنت شناسایی کرده و در پاورقی آورده است. علاوه بر مقدمه و فهرستهای فنی، پارهای از یادداشتها نیز به کتاب افزوده شده است.
کتاب «راه علی (ع)»
این کتاب اثر آیت الله سید رضا صدر و به اهتمام سید باقر خسروشاهی در ۸۶ صفحه منتشر شده که تا کنون ۱۱ مرتبه بازچاپ شده است.
در دنیای امروز، معرفی شیوهها و منشهای حضرت علی (ع) ضرورت انکارناپذیری است که باید به شکلهای مختلف به آن پرداخته شود و نویسنده در اثر حاضر نیز با همین هدف، گوشههایی از این دریای ناپیدا کرانه را می کاود.
مجموعه ۱۳ جلدی «اندیشه سیاسی - تربیتی علوی در کلمات قصار نهج البلاغه»
این مجموعه اثر آیت الله احمد بهشتی در ۱۳ جلد منتشر شده است.
جلد اول تا هشتم این اثر مشتمل بر ۴۸۱ حکمت از نهج البلاغه میشود.
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