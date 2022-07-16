به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته چهارم تیرماه حاکی از کاهش قیمت تخم مرغ، مرغ و شکر نسبت به هفته قبل است اما قیمت گوجه فرنگی همچنان در نوسان است.
براین اساس قیمت مرغ با حدود ۷ هزار تومان کاهش نسبت به هفته گذشته به ۵۸ هزار و ۳۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسیده و هر شانه تخم مرغ نیز حدود ۱۵ هزار تومان کاهش قیمت داشته است. همچنین قیمت شکر که در هفتههای گذشته تا ۳۰ هزار تومان نیز رسیده بود با حدود ۶ هزار تومان کاهش به کیلویی ۲۴ هزار تومان در خرده فروشیها رسیده است.
براساس این گزارش قیمت رب گوجه فرنگی همچنان با نوسان همراه است و در حالی که دولت هنوز با افزایش قیمت آن موافقت نکرده در مغازهها هر قوطی رب به نرخ ۴۵ هزار تومان عرضه میشود.
|
ردیف
|
نام کالا
|
قیمت هر کیلوگرم به تومان
|
تغییرات قیمتی نسبت به هفته گذشته
|
۱
|
مرغ
|
۵۸ هزار و ۳۰۰ تومان
|
۷ هزار تومان کاهش
|
۲
|
تخم مرغ
|
هر شانه ۸۵ هزار تومان
|
۱۵ هزار تومان کاهش
|
۳
|
برنج هندی
|
۳۷ تا ۴۰ هزار تومان
|
۴
|
برنج ایرانی
|
۷۵-۸۵-۱۱۵ هزار تومان
|
۵
|
شکر
|
۲۴ هزار تومان
|
۶ هزار تومان کاهش
|
۶
|
رب گوجه فرنگی (۸۰۰ گرمی)
|
۴۵ هزار تومان
|
۷
|
روغن سرخ کردنی یک لیتری
|
۶۲ هزار تومان
|
۸
|
روغن پخت و پز یک لیتری
|
۶۶ هزار تومان
|
۹
|
روغن ۵ کیلویی حلب نیمه جامد
|
۴۰۶ هزار تومان
|
۱۰
|
پنیر لیقوان
|
۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان
|
۱۱
|
پنیر ۴۰۰ گرمی یواف
|
۴۰ هزار تومان
|
۱۲
|
شیر کم چرب ۱.۵ لیتری
|
۲۰ هزار تومان
|
۱۳
|
شیر پرچرب ۱.۵ لیتری
|
۲۲ هزار تومان
|
۱۴
|
ماست سون ۲.۲ کیلوگرمی پرچرب
|
۸۰ هزار تومان
|
۱۵
|
کره ۱۰۰ گرمی
|
۲۶ هزار تومان
|
۱۶
|
سیب زمینی
|
۱۳.۵ تا ۱۵ هزار تومان
|
۱۷
|
پیاز
|
۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۲ هزار تومان
|
۱۹
|
ران و راسته گوسفندی
|
۱۶۵ هزار تومان
|
۲۰
|
ران گوساله
|
۲۰۰ هزار تومان
|
۲۱
|
لوبیا قرمز
|
۴۰ هزار تومان
|
۲۲
|
لوبیا چیتی
|
۶۵ هزار تومان
|
۲۳
|
لوبیا سفید
|
۴۰ هزار تومان
|
۲۴
|
نخود
|
۵۰ هزار تومان
|
۲۵
|
عدس
|
۵۵ هزار تومان
|
۲۶
|
ماکارونی
|
۲۱ تا ۲۴ هزار تومان
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