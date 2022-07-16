به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته چهارم تیرماه حاکی از کاهش قیمت تخم مرغ، مرغ و شکر نسبت به هفته قبل است اما قیمت گوجه فرنگی همچنان در نوسان است.

براین اساس قیمت مرغ با حدود ۷ هزار تومان کاهش نسبت به هفته گذشته به ۵۸ هزار و ۳۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسیده و هر شانه تخم مرغ نیز حدود ۱۵ هزار تومان کاهش قیمت داشته است. همچنین قیمت شکر که در هفته‌های گذشته تا ۳۰ هزار تومان نیز رسیده بود با حدود ۶ هزار تومان کاهش به کیلویی ۲۴ هزار تومان در خرده فروشی‌ها رسیده است.

براساس این گزارش قیمت رب گوجه فرنگی همچنان با نوسان همراه است و در حالی که دولت هنوز با افزایش قیمت آن موافقت نکرده در مغازه‌ها هر قوطی رب به نرخ ۴۵ هزار تومان عرضه می‌شود.