نجات ۲۹۸ نفر از حوادث ۷۲ ساعت گذشته در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور، در تشریح خدمات امدادی این سازمان در ۷۲ ساعت گذشته و در سراسر کشور گفت: در این مدت و با تلاش خستگی ناپذیر امدادگران جمعیت، ۴۰۶ مأموریت امدادی انجام و به ۶۱۴ حادثه‌دیده امدادرسانی شده است.

وی افزود: امدادگران هلال احمر ۲۹۸ نفر را نجات داده و علاوه بر ارائه خدمات درمان سرپایی به ۲۶۳ نفر، ۲۰۸ آسیب‌دیده حوادث را به مراکز درمانی منتقل کردند.

به گفته رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر در سه روز گذشته ۴۱ مورد عملیات رهاسازی نیز انجام و طی آن، ۴۰ مصدوم سوانح ترافیکی رهاسازی شدند.