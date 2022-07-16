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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۳

ولی‌پور خبر داد؛

نجات ۲۹۸ نفر از حوادث ۷۲ ساعت گذشته در کشور

نجات ۲۹۸ نفر از حوادث ۷۲ ساعت گذشته در کشور

رئیس سازمان امداد و نجات، از نجات ۲۹۸ نفر در حوادث ۷۲ ساعت گذشته کشور با تلاش امدادگران هلال احمر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور، در تشریح خدمات امدادی این سازمان در ۷۲ ساعت گذشته و در سراسر کشور گفت: در این مدت و با تلاش خستگی ناپذیر امدادگران جمعیت، ۴۰۶ مأموریت امدادی انجام و به ۶۱۴ حادثه‌دیده امدادرسانی شده است.

وی افزود: امدادگران هلال احمر ۲۹۸ نفر را نجات داده و علاوه بر ارائه خدمات درمان سرپایی به ۲۶۳ نفر، ۲۰۸ آسیب‌دیده حوادث را به مراکز درمانی منتقل کردند.

به گفته رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر در سه روز گذشته ۴۱ مورد عملیات رهاسازی نیز انجام و طی آن، ۴۰ مصدوم سوانح ترافیکی رهاسازی شدند.

کد مطلب 5539284

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