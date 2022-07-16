دستورالعمل سفر خارجی کارکنان قوه قضاییه و دعوت از مقامات ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ طی دستوری خطاب به «اداره کل تشریفات»، «مرکز رسانه قوه قضائیه» و «یگان حفاظت قوه قضائیه» بر لزوم تقلیل و به حداقل رساندن هزینه‌ها و تشریفات در برنامه‌های مربوط به رئیس قوه قضائیه تصریح کرد که انجام سفرهای استانی بدون تشریفات معمول از جمله همین اقدامات بود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بر همین اساس در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها و بخش دیگر به دلیل سو مدیریت‌ها بوده، تصریح کرد: امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود؛ این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود.

در همین راستا، اخیراً دستورالعمل ویژه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه برای کاهش تشریفات و هزینه‌ها در سفرهای خارجی کارکنان قوه قضائیه و دعوت از مقامات و هیأت‌های خارجی ابلاغ شده است.

این دستورالعمل به منظور ایجاد انسجام، هماهنگی و یکپارچگی اقدامات مربوط به انجام مأموریت‌های خارج از کشور مقامات و کارکنان قوه قضائیه در قالب اعزام هیأت‌های قضائی و کارشناسی اعم از گروهی و انفرادی و نیز دعوت از هیأت‌های قضائی و کارشناسی سایر کشورها توسط واحدهای مختلف قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و با نگرش به راهکارهای مربوط به عرصه بین‌الملل مندرج در سند تحول قضائی، تهیه و ابلاغ شده است.

براساس این دستورالعمل که در ۲ فصل، ۲۱ ماده و ۹ تبصره تدوین شده است، بررسی سفرهای خارجی کارکنان قوه قضائیه و دعوت از مقامات و هیأت‌های خارجی بر عهده یک کارگروه ویژه به نام «کارگروه سفرهای خارجی قوه قضائیه» گذاشته شده است.

این کارگروه که مرکب از رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و یا یکی از معاونین وی، معاون امور بین الملل (رئیس کارگروه)، معاون پشتیبانی و مالی و عمرانی و رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است، درباره انجام سفرهای خارجی کارکنان قوه قضائیه و دعوت از مقامات و هیأت‌های خارجی به کشور تصمیم گیری می‌کند.

در این دستورالعمل تاکید شده است، درخواست‌های واصله - درخواست برای انجام سفرهای خارجی – به دبیرخانه، توسط دبیر کارگروه در جلسه کارگروه مطرح خواهد شد و کارگروه در بررسی‌های خود به اصل «صرفه جویی و کاهش سفرهای خارجی»، توجه ویژه خواهد کرد.

همچنین در دستورالعمل آمده است؛ کارگروه در مورد ضرورت و یا عدم ضرورت سفر، تعداد و ترکیب اعضای هئیت اعزامی، تعداد روزهای سفر و موارد مربوط تصمیم گیری خواهد کرد و هرگونه دعوت از مقامات یا هیأت‌های خارجی یا پذیرش درخواست سفرهای موضوع این دستورالعمل به جمهوری اسلامی ایران در زمان مقتضی همراه با دلایل توجیهی و اهمیت سفر، محل تأمین هزینه‌ها و برنامه‌های سفر باید در این کارگروه مورد ارزیابی قرار گیرد.

حساسیت به موضوع صرفه جویی در هزینه سفرهای کارکنان قوه قضائیه به همین نکات ختم نشده و در ماده ۱۰ فصل اول این دستورالعمل حتی به لزوم توجه به کاربرد این سفرها براساس وظایف قوه قضائیه اشاره شده است.

در این دستورالعمل تاکید شده است، پس از مأموریت خارجی، فرد یا رئیس هیئت موظف است با ارائه صورتحساب هزینه و اسناد مربوط به انجام مأموریت، از قبیل لاشه بلیت، صورتحساب اقامت، غذا، جابجایی، هزینه ثبت نام و سایر هزینه‌های مرتبط با انجام مأموریت خارجی، با اداره کل امور مالی قوه قضائیه یا بخش مالی واحد متبوع تسویه حساب کند.

همچنین، دبیرخانه کارگروه مکلف است بانک اطلاعاتی کاملی از سفرها و مأموریت‌های خارجی واحدهای زیرمجموعه قوه قضائیه از قبیل تعداد سفرها در سال، تعداد افراد یا هیأت‌های اعزامی، تعداد هیأت‌های خارجی و نتایج حاصله را تهیه و نگهداری کند.