به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه، تولیدات و صنایع دستی بانوان کارآفرین و سرپرست خانواده در ۴۷ غرفه عرضه شده است.
انواع صنایع دستی، بافتنیها، عرقیات گیاهی، عروسک، رنگ آمیزی سفال، تولید گل، خشکبار، صابونهای گیاهی کیف و کفش چرم در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.
به نمایش گذاشتن تواناییهای زنان در کارآفرینی، ایجاد اشتغال و کسب درآمد در قالب مشاغل خانگی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
در بخشی از این نمایشگاه ۶ نفر از زنان کارآفرین تولیدات خود را در زمینه تولید محصولات چرمی، عروسک، تولید لوازم آشپزخانه و تولید لوازم تزئینی به نمایش گذاشتهاند.
این نمایشگاه فرصتی فراهم کرده است تا بانوان تولیدات و دست ساختههای خود را معرفی کنند و به فروش برسانند.
نمایشگاه توانمندیهای بانوان تا ۲۷ تیر هر روز صبح و عصر در سالن ورزشی آسایشگاه سالمندان برای بازدید علاقه مندان دایر است.
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