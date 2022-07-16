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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۷

برپایی نمایشگاه توانمندی‌های بانوان در مراغه

برپایی نمایشگاه توانمندی‌های بانوان در مراغه

تبریز- سومین نمایشگاه تولیدات و توانمندی های بانوان در شهرستان مراغه گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه، تولیدات و صنایع دستی بانوان کارآفرین و سرپرست خانواده در ۴۷ غرفه عرضه شده است.

انواع صنایع دستی، بافتنی‌ها، عرقیات گیاهی، عروسک، رنگ آمیزی سفال، تولید گل، خشکبار، صابون‌های گیاهی کیف و کفش چرم در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

به نمایش گذاشتن توانایی‌های زنان در کارآفرینی، ایجاد اشتغال و کسب درآمد در قالب مشاغل خانگی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

در بخشی از این نمایشگاه ۶ نفر از زنان کارآفرین تولیدات خود را در زمینه تولید محصولات چرمی، عروسک، تولید لوازم آشپزخانه و تولید لوازم تزئینی به نمایش گذاشته‌اند.

این نمایشگاه فرصتی فراهم کرده است تا بانوان تولیدات و دست ساخته‌های خود را معرفی کنند و به فروش برسانند.

نمایشگاه توانمندی‌های بانوان تا ۲۷ تیر هر روز صبح و عصر در سالن ورزشی آسایشگاه سالمندان برای بازدید علاقه مندان دایر است.

کد مطلب 5539338

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