پویش «هزار میدان، هزار بازار» در دیلم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم یکشنبه شب در حاشیه این آیین با اشاره به اهمیت توسعه کسب‌وکارهای خرد و خانگی اظهار کرد: حمایت از مشاغل خانگی یکی از رویکردهای مهم دولت چهاردهم در حوزه اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی خانوارها به شمار می‌رود و در این زمینه بخش قابل توجهی از تسهیلات اشتغال‌زایی به ویژه به بانوان اختصاص یافته است.

فرماندا دیلم افزود: ایجاد بازارهای محلی و فراهم کردن بستر عرضه مستقیم محصولات، نقش مؤثری در رونق تولید، حذف واسطه‌ها و افزایش درآمد فعالان مشاغل خانگی دارد.

نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات مشاغل خرد و خانگی با حضور اسماعیل کاظمی فرماندار شهرستان دیلم،باباحسنی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، حلیمه پسنده بخشدار مرکزی، موسوی مسئول امور بانوان فرمانداری،رئیس اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی و جمعی از رؤسای دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه اشتغال و کارآفرینی در میدان هفتم تیر شهر دیلم افتتاح شد.

در این نمایشگاه، محصولات متنوعی شامل کیف و کفش، تولیدات خانگی، دست‌بافته‌های بانوان، مواد غذایی و خشکبار، زیورآلات دست‌ساز و همچنین تولیدات کارآفرینان تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در معرض دید و خرید شهروندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه در میدان هفتم تیر دیلم دایر بوده و علاقه‌مندان می‌توانند از محصولات عرضه‌شده بازدید و خرید کنند.

پویش «هزار میدان، هزار بازار» با هدف حمایت از تولیدکنندگان خرد، توسعه اقتصاد محلی، ایجاد فرصت‌های فروش برای صاحبان مشاغل خانگی و تقویت فرهنگ کارآفرینی در مناطق مختلف کشور اجرا می‌شود.