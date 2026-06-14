  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰

پویش «هزار میدان، هزار بازار» در دیلم آغاز شد

پویش «هزار میدان، هزار بازار» در دیلم آغاز شد

بوشهر- پویش ملی «هزار میدان، هزار بازار» با هدف حمایت از مشاغل خرد و خانگی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان محلی، همزمان با سراسر کشور در شهرستان دیلم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم یکشنبه شب در حاشیه این آیین با اشاره به اهمیت توسعه کسب‌وکارهای خرد و خانگی اظهار کرد: حمایت از مشاغل خانگی یکی از رویکردهای مهم دولت چهاردهم در حوزه اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی خانوارها به شمار می‌رود و در این زمینه بخش قابل توجهی از تسهیلات اشتغال‌زایی به ویژه به بانوان اختصاص یافته است.

فرماندا دیلم افزود: ایجاد بازارهای محلی و فراهم کردن بستر عرضه مستقیم محصولات، نقش مؤثری در رونق تولید، حذف واسطه‌ها و افزایش درآمد فعالان مشاغل خانگی دارد.

نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات مشاغل خرد و خانگی با حضور اسماعیل کاظمی فرماندار شهرستان دیلم،باباحسنی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، حلیمه پسنده بخشدار مرکزی، موسوی مسئول امور بانوان فرمانداری،رئیس اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی و جمعی از رؤسای دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه اشتغال و کارآفرینی در میدان هفتم تیر شهر دیلم افتتاح شد.

در این نمایشگاه، محصولات متنوعی شامل کیف و کفش، تولیدات خانگی، دست‌بافته‌های بانوان، مواد غذایی و خشکبار، زیورآلات دست‌ساز و همچنین تولیدات کارآفرینان تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در معرض دید و خرید شهروندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه در میدان هفتم تیر دیلم دایر بوده و علاقه‌مندان می‌توانند از محصولات عرضه‌شده بازدید و خرید کنند.

پویش «هزار میدان، هزار بازار» با هدف حمایت از تولیدکنندگان خرد، توسعه اقتصاد محلی، ایجاد فرصت‌های فروش برای صاحبان مشاغل خانگی و تقویت فرهنگ کارآفرینی در مناطق مختلف کشور اجرا می‌شود.

کد مطلب 6860374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها