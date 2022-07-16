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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۶

مدیرعامل نفت شورون:

کاهش قیمت نفت موقتی است

کاهش قیمت نفت موقتی است

مدیر عامل شرکت نفت آمریکایی شورون، مایکل ویرث، گفت: کاهش قیمت نفت در حال حاضر برای مدت طولانی ادامه نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر مدیر عامل شرکت نفت آمریکایی شورون، مایکل ویرث، گفت: کاهش قیمت نفت در حال حاضر برای مدت طولانی ادامه نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه عرضه محدود نفت خام همچنان وجود دارد، افزود: اگرچه اقتصاد جهانی نیاز مبرمی به تعدیل قیمت نفت دارد، اما ریسک‌ها همچنان نفت را به سمت بالا می‌برد.

مایکل ویرث تاکید کرد که چالش واقعی پیش روی جهان در حال حاضر پیش بینی افزایش سرمایه گذاری در صنعت نفت برای افزایش عرضه است.

وی عوامل متعددی را می‌تواند به بازگشت تقاضا برای نفت منجر شود، از جمله بازگشایی کامل چین و همچنین اجتناب مداوم کشورها از نفت روسیه که این عموامل موجب بالارفتن قیمت نفت خواهد شد.

کد مطلب 5539341
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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