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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۹

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آبرسانی به ۷۱۳۲ روستا توسط قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)

آبرسانی به ۷۱۳۲ روستا توسط قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)

بجنورد- نماینده قرارگاه امام حسن در طرح بسیج آبرسانی گفت: در قالب طرح بسیج آبرسانی ۷ هزار و ۱۳۲ روستا از نعمت آب شرب بهره مند می‌شوند که قرار است در طرح تکمیلی، تعداد روستاها افزایش یابد.

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علی سلیمانی در حاشیه بازدید از پروژه‌های طرح بسیج آبرسانی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرارگاه امام حسن مجتبی بناست آبرسانی به ۷ هزار و ۱۳۲ روستای محروم کشور را به اجرا برساند.

نماینده قرارگاه امام حسن در طرح بسیج آبرسانی ادامه داد: نیروی زمینی، نیروی دریایی، قرارگاه سازندگی و بسیج سازندگی در این امر مشارکت دارند.

وی افزود: این حجم معادل کار ۱۰ سال شرکت آب و فاضلاب بود.

سلیمانی تصریح کرد: تمامی استان‌ها اکنون فعال هستند و تأمین لوله کاملاً حل شده است.

نماینده قرارگاه امام حسن در طرح بسیج آبرسانی بیان داشت: قصد داریم در طرح تکمیلی تعدادی روستا به پروژه اضافه کنیم اما تعداد آن دقیقاً مشخص نیست لذا روستاهای فعلی در اولویت هستند.

کد مطلب 5539352

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