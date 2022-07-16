آبرسانی به ۷۱۳۲ روستا توسط قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)

علی سلیمانی در حاشیه بازدید از پروژه‌های طرح بسیج آبرسانی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرارگاه امام حسن مجتبی بناست آبرسانی به ۷ هزار و ۱۳۲ روستای محروم کشور را به اجرا برساند.

نماینده قرارگاه امام حسن در طرح بسیج آبرسانی ادامه داد: نیروی زمینی، نیروی دریایی، قرارگاه سازندگی و بسیج سازندگی در این امر مشارکت دارند.

وی افزود: این حجم معادل کار ۱۰ سال شرکت آب و فاضلاب بود.

سلیمانی تصریح کرد: تمامی استان‌ها اکنون فعال هستند و تأمین لوله کاملاً حل شده است.

نماینده قرارگاه امام حسن در طرح بسیج آبرسانی بیان داشت: قصد داریم در طرح تکمیلی تعدادی روستا به پروژه اضافه کنیم اما تعداد آن دقیقاً مشخص نیست لذا روستاهای فعلی در اولویت هستند.