ظرفیت بافت و بناهای تاریخی گنج پنهان و سرمایه بالقوه پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما نیازمند با اشاره به فرصت مرمت و احیا بناهای تاریخی و محوطههای تاریخی گفت: ظرفیتهای بیشمار میراث تاریخی در شهر با وجود ۲۲۵۰ هکتار بافت تاریخی مصوب شهر تهران در شورای عالی معماری و شهرسازی وجود بیش از دو هزار بنای ارزشمند و ٣٤٣ بنای تاریخی ثبت ملی و ٨٣٠٠ حریم مصوب آن در سطح شهر و منطق ٢٢ گانه با بناهای دوره سلجوقی و تیموری، صفوی و قاجاری و قدمت بیش از ۲۶۰ ساله پایتختی تهران، وجود تمدن ٣٢٠٠ساله در قیطریه و تمدن هفت هزار ساله در مرکز شهر ویژگیهای حصار صفوی و حصار ناصری در مناطق ۱۲ و ۱۱، تجریش و محله زغالیها در منطقه ۱، بافت روستایی ارزشمند کن و درکه، وجود شهر تاریخی نفر آباد و شهر باستانی در ری و آثار قبل از اسلام در منطقه ۲۰ شهرداری و این همه ظرفیتهای بی مثال بین المللی و منطقهای تاریخی تا به حال از این جایگاه و شاخصه معرفی بسیار دور بوده است.
مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران ضمن اینکه این سیاست در مدیریت شهری محرک اصلی حرکت به سوی تهران؛ کلانشهر الگوی جهان اسلام در این دوره مدیریت شهری است، اظهار کرد: شاید در تمامی ابعاد مدیریت شهری پایتخت در کشور جایگاه ممتازی داشته باشد ولی نمره قابل قبولی در حوزه مهم احیای بافت تاریخی نخواهد گرفت.
وی افزود: توجه بیشتر به بافت و بناهای تاریخی و تقویت عناصر هویتی شهرسازی و معماری باز زنده سازی، احیا و الگوسازی المانهای شهر ایرانی اسلامی مثل سقاخانهها، ساباطها، بازار، دروازههای شهر، حضور عناصر طبیعی فضای سبز و درختان و حوض آب در محلات، محوریت مساجد به عنوان بنای اصیل معماری ایرانی اسلامی و مرکز اصلی محلات، میادین شهر با شاخصههای تاریخی و فرهنگی در شهر باعث هویتمندی در معماری و شهرسازی بحران زده امروز و احیای مدنی و سرزندگی در ساکنین شهر خواهد شد.
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