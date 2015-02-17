فیلم/ خانه تاریخی باقری های گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تاریخی باقری ها یکی از آثار ارزشمند بافت تاریخی گرگان است که تحت مرمت قرار دارد، اما نحوه این مرمت اعتراض فراوان کارشناسان را به همراه داشته و از سویی میراث فرهنگی گلستان هم عنوان می کند که مرمت این ساختمان در طرح پردیسان قرار دارد.

مجموعه تاریخی باقری ها، یکی از بناهای شاخص در بافت تاریخی گرگان و نمونه‌ای ارزشمند از معماری بومی مسکونی در این شهر به شمار می‌رود. این بنا در حد فاصل محلات نعلبندان، سرچشمه و در حاشیه جنوبی یکی از معابر اصلی و پرگذر بافت قدیم گرگان واقع است، معبری که بازار و تکیه نعلبندان را به بنای امامزاده نور و سپس تکیه سرچشمه متصل می‌سازد.

در میان خانه‌های تاریخی باقی‌مانده در شهر، خانه باقری با بیش از 150 سال قدمت، نمونه ای ارزشمند از معماری بومی و مسکونی در گرگان و یکی از وسیع ترین و سالم ترین نمونه‌های تاریخی شمال کشور به شمار می رود.