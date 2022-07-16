عملکرد کمیسیون تلفیق بودجه غیرقابل دفاع و پرخسارت بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی در گزارش عملکرد هفتگی خود که در صفحه مجازی منتشر کرد، به مسائلی همچون دیدار با معاون رئیس جمهور، برگزاری میز خرما، تفکیک وزارت صنعت، بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی دشتستان، دیدار با مدیران استانی و کشوری، وزرا و معاونین وزرا، دیدارهای مردمی، پیگیری مسائل مردم، پیگیری موضوع خرما و نخل، فعالیت‌ها در صحن مجلس و کمیسیون‌ها و بررسی تخلف و فساد یکی از پتروشیمی‌ها اشاره کرد.

نماینده دشتستان بیان کرد: صبح شنبه (۱۸ تیر) در دفتر سعدآباد با تعدادی از مراجعه‌کنندگان بخش سعدآباد ملاقات کردم. ظهر در آموزش و پرورش دشتستان (برازجان) جلسه‌ای با مدیران مدارس غیرانتفاعی شهرستان داشتیم. دغدغه‌های خود را مطرح کردند، امسال شرایط سخت‌تری برای این مدارس که بخشی از بار آموزش و پرورش را به دوش می کشند، پیش آمده است. بر خلاف نظر برخی که تصور می‌کنند مدارس غیرانتفاعی جایی برای فعالیت اقتصادی یا کسب سود است، اکثریت مدارس غیرانتفاعی دشتستان با انگیزه‌های آموزش و خدمت راه‌اندازی شده‌اند، هفته قبل با وزیر آموزش و پرورش در ارتباط با مشکل ایشان صحبت کردم و تلاش می‌کنیم که مشکلات آنان کاهش یابد.

دشتستان نیازمند توجه به زیرساخت‌ها

وی افزود: بعد از ظهر به همراه معاون عمرانی استاندار، فرماندار دشتستان و مدیران راهداری، آبفا، آب منطقه‌ای، برق و دانشگاه علوم پزشکی استان از پروژه‌های عمرانی شهرستان در بخش‌های مرکزی (ورودی میدان میوه و تره‌بار و کلینیک تخصصی برازجان)، آبپخش (لایروبی کانال‌های زهکشی بنار و دشتی، جاده حله، برق روستای تل‌سبز، قطعه کلل آبپخش، دوربرگردان کلل و روشنایی میاندشت و درمانگاه آبپخش) و سعدآباد (پل درودگاه، جاده سعدآباد- جتوط- درودگاه، خیابان ساحلی و آب‌شیرین کن سعدآباد، پمپاژ شماره دو و سه‌راهی وحدتیه) بازدید کردیم. این بازدیدها از ساعت ۱۶ آغاز و تا اواخر شب ادامه داشت. دشتستان در حوزه زیرساخت‌ها نیازمند توجه ویژه است. تماس‌هایی با مدیران جهاد، کمیته امداد و آب داشتم.

رضایی بیان کرد: روز یکشنبه (۱۹ تیر) در دفتر (برازجان) با مدیران ورزش و جوانان، تأمین اجتماعی و استانداری جلساتی پیرامون فعالیت‌های این دستگاه‌ها در دشتستان داشتم. عصر بازدیدهایی در برخی نقاط شهرستان داشتیم، موضوع آب ارم را از آبفا پیگیری کردم.

تفکیک وزارت صنعت

وی ادامه داد: روز دوشنبه (۲۰ تیر) در دفتر مجلس (تهران) به مکاتبات پاسخ دادم و راجع به برخی مسائل دشتستان پیگیری‌هایی داشتم. بعد از ظهر به همراه تعدادی از همکاران در جلسه کارشناسی دستور کار صحن مجلس شرکت کردم، مباحث خوبی مطرح شد. برای بنده که بخش زیادی از وقتم صرف مشکلات حوزه انتخابیه می‌شود، فرصت مغتنمی است تا در فضایی کارشناسی از زوایای مباحث صحن مجلس مطلع شده و تصمیمی معقول بگیرم.

بعد از ظهر به ریاست جمهوری رفتم و به همراه چند تن از نمایندگان در جلسه با معاون حقوقی رئیس‌جمهور برخی مسائل حقوقی مابین دولت و مجلس از جمله تفکیک وزارت صنعت را بررسی کردیم. جمع‌بندی فعلی بنده این است که تفکیک این وزارتخانه عریض و طویل به نفع کشور است چرا که تجربه سالیان اخیر هم نشان داده که فردی که مسئول فولاد و خودرو و معدن در این کشور است و همزمان مسئول قیمت مرغ و تخم‌مرغ و لبنیات هم است، نمی‌تواند همه اینها را به درستی مدیریت کند از سوی دیگر معیشت مردم آنقدر اهمیت دارد که لازم است یک متولی مشخص داشته باشد تا بر روی آن تمرکز کند.

رضایی گفت: با معاون عمرانی استاندار درباره ماده ۵۶ شدن بزرگراه دالکی - کنارتخته مشورت کردیم و متعاقب آن در تماس با معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت زیرساخت خواستار اهتمام برای این موضوع شدم. ایشان هم قول داد که دنبال کند. آقای استاندار در تماسی از احتمال سفر رئیس‌جمهور به عسلویه خبر داد.

خرید تضمینی خرما

نماینده دشتستان اظهار داشت: در ابتدای صبح سه‌شنبه (۲۱ تیر) طرح «نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص» را مطالعه و پیشنهادهایی بر روی آن ثبت کردم. وزیر جهاد کشاورزی مهمان مجلس بود. با وی در مورد خرید تضمینی خرما صحبت و درخواست کردم که شخصاً ورود و مدیریت کند. سوال نماینده گناباد از وزیر جهاد در مورد فروش محصولات کشاورزی و عملکرد سازمان تعاون روستایی منجر به عدم اقناع مجلس و کارت زرد به وزیر شد البته بنده از پاسخ وزیر قانع شدم چرا که قبلاً یک بار در کمیسیون اصل نود و یک بار هم به صورت خصوصی در این رابطه صحبت و بررسی بیشتری کرده بودیم.

گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند قرائت و پرونده آن به قوه قضائیه ارجاع شد. ۶۳۷ میلیارد تومان قرارداد غیرقانونی، خرید بیش از پنج میلیارد تومان کارت هدیه، سفرهای خارجی بی‌فایده به کشورهای مختلف و پرداخت حقوق‌های غیرقانونی از جمله موارد مطرح‌شده در گزارش بود. دولت باید نسبت به شیوه مدیریت مناطق آزاد تجدید نظر جدی کند، یکی از علل مخالفتم با منطقه آزاد بوشهر تجربه ناموفق مناطق آزاد در سایر مناطق کشور بود. ترسناک است تصور آن روزی که این‌گونه چپاول‌ها و غارت منابع مردم را در بوشهر شاهد باشیم، خدا رحم کند. به تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت ورزش و جوانان رأی مثبت دادم، یکی از نمایندگان از فساد ۸۰۰ میلیارد تومانی در فدراسیون مربوطه خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: در روزهایی که بسیاری از مردم از تأمین معاش خود عاجزند، دستور کار مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از امور ماهیان خاویاری بود!

دادگاه فرمایشی حمید نوری

رضایی ادامه داد: با معاون وزیر بهداشت در مورد مجوز بیمارستان شبانکاره صحبت کردم، معطل مصوبه کمیسیون ماده ۲۰ است. با رئیس کمیسیون عمران درباره راه‌های دشتستان گفتگو داشتم و وضعیت را برای وی تشریح کردم، قول داد که کمک کند. با معاونان ناجا، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان و نیز دانشگاه آزاد در مورد برخی مسائل و قول‌های گذشته مذاکراتی داشتم.

وی تاکید کرد: در کمیسیون امنیت ملی موضوع دادگاه فرمایشی حمید نوری بررسی شد. با پشتیبانی منافقین او را در فرودگاه سوئد بازداشت و به صورت یک‌طرفه محاکمه و محکوم کرده‌اند. جالب اینکه دادستان سوئد شهادت عوامل کذاب منافقین را می‌پذیرد اما دیگرانی که برخلاف ادعای منافقین شهادت می‌دهند را متهم به شستشوی مغزی! می‌کند.

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با معاون وزیر صنعت در مورد برگزاری میز خرما در دشتستان در ماه آینده صحبت کردم، قرارهایی گذاشتیم که دنبال کنیم.

کم‌آبی در دشتستان

وی خاطرنشان کرد: با وزیر نیرو و معاون امور آب وی ملاقات‌های جداگانه‌ای داشتم و مسائل برق و آب دشتستان را با ایشان مرور کردیم. در بخش‌ها و شهرها و روستاهای مختلف دشتستان مشکل بی‌آبی و کم‌آبی داریم و علیرغم زحمات فراوان مدیریت و کارکنان شریف این حوزه‌ها در استان و شهرستان نیازمند پشتیبانی از مرکز هستیم. از وزیر درخواست کردم که مسائل سدهای ما را شخصاً دنبال و به استان در زمینه مالی و بودجه کمک ویژه کند. قول‌های خوبی دادند. از معاون امور آب وزیر نیرو دعوت کردم که از دشتستان بازدید کند، قول داد که آخر هفته به دشتستان بیاید.

رضایی افزود: روز چهارشنبه (۲۲ تیر) در صحن مجلس بر سر ماده ۲۰ «طرح مانع‌زدایی از صنعت برق» بحث مفصلی میان موافقان و مخالفان درگرفت و در نهایت به کمیسیون ارجاع شد. یک مباحثه کارشناسی هم میان دکتر حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید و دکتر شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس صورت گرفت. ظهر جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با موضوع دیپلماسی اقتصادی و عصر جلسه فراکسیون دانشگاهیان با انجمن‌های علمی دانشجویی بود. به انجمن‌های علمی دانشجویی پیشنهاد کردم که بر روی مشکلات فعلی کشور متمرکز شوند و راهکار برای برون‌رفت از وضع فعلی ارائه دهند. توضیح دادم که یکی از این مشکلات، سرمایه‌گذاری عظیم دشمن در حوزه جنگ نرم برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی است که به مرحله خطرناکی رسیده است.

برگزاری میز خرما

وی اظهار داشت: روز پنجشنبه (۲۳ تیر) معاون امور آب وزیر نیرو به وعده خود عمل و از دشتستان بازدید کرد، آخر شب با ایشان تماس گرفتم و بابت حضورشان در دشتستان تشکر کردم. پیگیری‌هایی در مورد برگزاری میز خرما از مراجع گوناگون داشتم. تماس‌هایی در مورد مسائل مختلف با وزارتخانه‌های خارجه، صنعت و کشاورزی، سازمان توسعه تجارت، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه علوم پزشکی داشتم. متأسفانه عملکرد کمیسیون تلفیق بودجه امسال غیرقابل دفاع و پرخسارت بوده است.

وی گفت: بیشتر وقتم در روز جمعه (۲۴ تیر) صرف مطالعه و بررسی تخلف و فساد یکی از پتروشیمی‌ها شد، گزارش مفصل و دقیق سازمان بازرسی کل کشور و برخی نهادهای دیگر را مطالعه کردم، ان‌شاءالله بزودی درباره آن با مردم سخن خواهم گفت و از مسئولان مربوطه مطالبه خواهم کرد. همچنین توفیقی شد تا در جلسه‌ای پربار از نظرات کارشناسی تعدادی از نخبگان استان بهره ببرم. تماس‌هایی با تعدادی از اعضای شوراها و دهیاران داشتم؛ منابع محدود و درخواست‌ها بسیار!