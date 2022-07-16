به گزارش خبرگزاری مهر، سعید چنگیزیان از بازیگران با سابقه تئاتر در جدیدترین تجربه خود در نمایش «پدر» نوشته فلوریان زلر و کارگردانی آروند دشت‌آرای به ایفای نقش می‌پردازد.

«پدر» جدیدترین همکاری چنگیزیان و دشت‌آرای در تئاتر بعد از نمایش‌هایی چون «پروانه و یوغ» و «تن‌تن و راز قصر مونداس» است.

رضا کیانیان و لیلی رشیدی نیز در نمایش «پدر» به ایفای نقش می‌پردازند.

این اثر نمایشی که قرار است در شهریور سال جاری روی صحنه برود، جدیدترین کار کمپانی فیلم و هنرهای اجرایی «ویرگول» است.

متعاقبا اطلاعات مربوط به دیگر عوامل و همچنین مکان اجرای نمایش «پدر» اعلام می‌شود.

عکس از کیارش مسیبی است.