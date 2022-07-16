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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۴۲

در همکاری مجدد؛

سعیدچنگیزیان با آرونددشت‌آرای همراه می‌شود/از«پروانه ویوغ»تا«پدر»

سعیدچنگیزیان با آرونددشت‌آرای همراه می‌شود/از«پروانه ویوغ»تا«پدر»

سعید چنگیزیان به گروه بازیگران نمایش «پدر» به کارگردانی آروند دشت‌آرای پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید چنگیزیان از بازیگران با سابقه تئاتر در جدیدترین تجربه خود در نمایش «پدر» نوشته فلوریان زلر و کارگردانی آروند دشت‌آرای به ایفای نقش می‌پردازد.

«پدر» جدیدترین همکاری چنگیزیان و دشت‌آرای در تئاتر بعد از نمایش‌هایی چون «پروانه و یوغ» و «تن‌تن و راز قصر مونداس» است.

رضا کیانیان و لیلی رشیدی نیز در نمایش «پدر» به ایفای نقش می‌پردازند.

این اثر نمایشی که قرار است در شهریور سال جاری روی صحنه برود، جدیدترین کار کمپانی فیلم و هنرهای اجرایی «ویرگول» است.

متعاقبا اطلاعات مربوط به دیگر عوامل و همچنین مکان اجرای نمایش «پدر» اعلام می‌شود.

عکس از کیارش مسیبی است.

کد مطلب 5539405
فریبرز دارایی

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