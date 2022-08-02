به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، سید محمد جواد طاهری رئیس مجموعه تئاترشهر با ارائه گزارشی از اقدامات انجام گرفته در حوزه روند پذیرش متون و آثار متقاضی اجرا برای دوره پیش روی اجراهای عمومی این مجموعه توضیح داد: مجموعه تئاتر شهر یکی از حرفه‌ای‌ترین مجموعه‌های نمایشی کشور در ذیل فعالیت‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که به واسطه حضور کارکنان تلاش‌گر آن نهایت سعی و کوشش خود را انجام داده تا میزبان تماشاگران و هنرمندان فرهیخته و ارجمند تئاتر باشد. آنچه بنده و همکارانم در این مدت روی آن تمرکز ویژه‌ای داشته و داریم تلاش و برنامه‌ریزی برای میزبانی از اجرای آثار نمایشی با کیفیت حداکثری از بین آثار متقاضی اجرای عمومی در تالارهای مختلف این مجموعه است که می بایست دربرگیرنده «کیفیت مناسب»، «توجه به استقبال حداکثری مخاطب» و «رعایت قوانین و ضوابط مربوط به شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی» باشد. در این راه از همه هنرمندانی که تاکنون برای اجرای عمومی آثارشان اقدامات لازم را انجام داده اند به واسطه حضور ارزشمندشان قدردانی می کنم. اما بنده خواهشمندم تا عزیزان هنرمند محدودیت ها و معضلات مربوط به کمبود سالن برای پاسخگویی به همه تقاضاها را هم مد نظر داشته باشند.

وی افزود: تا امروز بالغ بر ۳۰۰ متن و اثر نمایشی متقاضی حضور در مجموعه تئاتر شهر به دست ما رسیده که ما فقط می‌توانیم میزبان حداکثر ۴۰ تا ۴۵ نمایش باشیم. قطعا اگر ظرفیت فیزیکی و امکانات مجموعه اجازه را می‌داد، ما برای میزبانی از تعداد بیشتر آثار متقاضی اقدامات لازم را انجام می دادیم، اما ظرفیت پذیرش اجرای عمومی در مجموعه بسیار محدود است، بنابراین خواهش می کنم اگر نام هنرمندی از فهرست نهایی اجراهای عمومی خارج شد، از ما دلگیر و ناراحت نشود چرا که تمام تلاش ما بر این است که آنچه برای اجرای آثار نمایشی مورد دقت و سنجش قرار می گیرد بر اساس بالاترین ظرفیت ها در حوزه کیفیت و جذب مخاطب و کمترین مسائل و حاشیه در حوزه های نظارتی باشد. در این چارچوب توجه به اجرای عمومی آثاری با مضامین مذهبی و اعتقادی نیز مورد توجه است. کما اینکه چنین رویکردی که به اعتقاد من رویکردی بسیار درست و ضروری در سالن های حرفه ای تئاتر است، در دوره های مدیریتی قبلی مجموعه نیز وجود داشت و ما شاهد این بوده ایم که در این چند دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی طی ادوار مختلف نمایش های مذهبی متعددی در تالارهای مختلف تئاتر شهر روی صحنه رفتند که اتفاقا با استقبال مخاطبان هم مواجه شدند.

طاهری در ادامه سخنان خود گفت: بنده معتقدم توجه به ارزش های مذهبی و باورهای اعتقادی نیاز این جامعه است که می تواند از دریچه هنر نمایش برای مخاطبان مورد توجه قرار گیرد و ما تمام تلاش‌مان را می کنیم که با توجه به این رویکرد مهم و ارزشمند فضای مناسبی را برای هنرمندان و تماشاگران این عرصه فراهم کنیم تا در مناسبت های مذهبی شاهد به صحنه رفتن اجراهای نمایشی در این حوزه باشیم. دغدغه ما هم روی این محور متمرکز است که رشد و اعتلای هنر تئاتر در تمام وجوه آن بدون سمت و سوهای سیاسی باشد. به عبارتی آنچه در این دوره برای بنده دارای اولویت است اجرای آثار نمایشی است که بتوانند بیانگر مسائل، دغدغه ها و موارد مربوط به انسان امروز ما در همه وجوه آن حتی از دریچه نقد باشد. نقد درست، کارشناسانه و منصفانه ای که قطعا در کف خیابان ها نیست بلکه نشات گرفته از دیدگاهی است که می تواند از دریچه نگاه یک هنرمند شریف تئاتر در قالبی منصفانه و درست پیش روی مخاطبان قرار گیرد. این نظر و دیدگاه من درباره اجراهای تئاترشهر است و امیدوارم بتوانم در این مدت زمانی خدمتگزار شایسته ای برای اهالی تئاتر باشم.

طاهری در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به برخی از شبهات پیش آمده درباره نحوه اجرای عمومی تعدادی از آثار نمایشی در تئاتر شهر از جمله انتقاداتی که پیرامون اجرای نمایش «مرثیه ای بر قتل ژولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ» به کارگردانی مجتبی رستمی فر از خوزستان (اثر برگزیده چهلمین جشنواره تئاتر فجر) در رسانه ها و فضای مجازی مطرح شده توضیح داد: بنده هیچ تصمیمی مبنی بر حذف این گروه نمایشی نداشتم و ندارم؛ حتی بنده خودم به عنوان مدیر تئاتر شهر درخواست کننده و دعوت کننده از این گروه ارزشمند بودم، هر چند نام این نمایش در جدول اجراهای عمومی نمایش های دوره قبلی مدیریت مجموعه هم برنامه ریزی شده نبود، اما بنده در همان روزهای اول مسئولیتم در تئاتر شهر از این گروه دعوت کردم تا مرداد سال جاری در خدمت آنها باشیم این در حالی بود که از همان روزهای اول هم متن نمایش از سوی تئاتر شهر به شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش هم ارسال شد اما تا همین لحظه هنوز مجوز متن صادر نشده است. قطع به یقین با توجه به حجم درخواست اجراهای نمایش در تئاتر شهر نیز ما نمی توانیم در مدت طولانی یک سالن از سالن های مهم تئاتر کشور را خالی نگه داشته و آن را در اختیار گروه دیگری قرار ندهیم و صبر کنیم تا اینکه نمایشی مجوز خود را بگیرد.

وی ادامه داد: اگر نمایشی دیرتر از زمان موعد تعیین شده، مجوز متن و مجوز اجرای خود را به مدیریت سالن ارائه دهد، مدیریت سالن واقعا نمی تواند نسبت به اجرای گروه نمایشی در هر زمانی که شد متعهد باشد. زیرا برحسب جدولی که توسط مدیریت مجموعه برنامه ریزی شده، زمان دیگر اجراها به صورت دومینووار به هم می ریزد. ضمن اینکه بسیاری از گروه های حرفه ای تئاتر از بازیگرانی استفاده می کنند که برخی از آنها برنامه ریزی‌هایی برای حضور در سریال، فیلم و نمایش دیگری دارند. بنابراین ما نمی توانیم خارج از عرف و در یک مدت طولانی منتظر یک نمایش بمانیم تا مجوز اجرای آن از شورای ارزشیابی و نظارت صادر کند و بعد نمایش های دیگر را به تاریخ دیگری موکول کنیم.

رییس مجموعه تئاتر شهر در بخش دیگری از صحبت های خود درباره برخی از اقدامات انجام گرفته در حوزه ترمیم و بهسازی ساختمان مجموعه توضیح داد: مجموعه تئاتر شهر قطعا نیازمند رسیدگی ویژه در همه بخش های عمرانی است. در همین چارچوب هم جلسات مختلفی را با وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون امور هنری و مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی برگزار کردیم که طی پیگیری های به عمل آمده، عملیات بهسازی و ترمیم تئاتر شهر در حوزه های مربوط به هویت بصری و مشکلات فنی به زودی آغاز می‌شود. این در حالی است که جناب اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در بازدیدی که طی روزهای گذشته از تئاتر شهر داشت، دستور ویژه ای برای رسیدگی هرچه سریع تر به مشکلات تئاترشهر چه در حوزه پیرامونی و چه در داخل مجموعه صادر کردند که به زودی جزییات آن اعلام می شود.

طاهری درباره موضوع حریم و کاهش آسیب های اجتماعی در محیط پیرامونی مجموعه تئاتر شهر نیز گفت: تاکنون جلسات متعددی با عزیزان در شورای اسلامی شهر، شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۱۱، سازمان زیباسازی شهر تهران، وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی برگزار شده که به تصمیمات خوبی هم رسیده ایم. در این زمینه به واسطه حمایت های بسیار ارزشمند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مساعدت شهردارتهران به زودی شاهد اتفاقات موثری در حوزه حریم و بهسازی محیط پیرامونی تئاتر شهر خواهیم بود. البته طی روزهای گذشته نیز به واسطه تعامل و همراهی صمیمانه جناب سرهنگ حسین مافی سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت و همکارانشان اقدامات خوبی برای کاهش آسیب های اجتماعی محیط پیرامونی صورت گرفته که امیدوارم با استمرار این روند شاهد اتفاقات خوبی برای بهبود اوضاع فعلی باشیم.

رئیس تئاتر شهر در بخش پایانی صحبت های خود تاکید کرد: بیش از ۲ ماه است که در تئاتر شهر حضور پیدا کردم و در این مدت نهایت تلاش خود را انجام داده ام تا به واسطه همراهی همکارانم در این مجموعه ارزشمند و حمایت های معاونت امور هنری و مدیرکل هنرهای نمایشی شرایطی را فراهم کنیم تا شاهد اجرای بهترین و با کیفیت ترین نمایش ها در کنار حفظ این بنای فرهنگی تاریخی باشیم. ما معتقدیم تا آنجا که فراتر از توانمان است باید در حفظ و اعتلای نام تئاتر و تئاتر شهر کوشش کنیم. بنده در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد و نهایت تلاشم را انجام می دهم به همه کم توجهی ها در این عرصه رسیدگی کنم تا شاهد شکوفایی این مجموعه بیش از آنچه هست، باشیم. در این راه از دوستان رسانه ای که در کنار نقدها و نقطه نظرات کارشناسانه خود همواره همراه همیشگی تئاتر شهر بوده اند هم تقاضا می کنم قبل پرداخت منتقدانه و کارشناسانه به موضوعات مرتبط با تئاتر شهر ابتدا از صحت و سقم آن آگاهی کاملی پیدا کنند تا از اعتبار آنچه نشان از دغدغه مندی شان دارد، کاسته نشود. ما در این حوزه تا آنجا که لازم باشد کنار دوستان هستیم تا اگر شبهه ای در موضوعات‌شان دارند، پاسخ لازم را بدهیم.