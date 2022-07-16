انواع نایلون عریض کشاورزی و کاربردهای آن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نایلون عریض کشاورزی یکی از نایلونهای پرکاربرد با ضخامتی بین ۵۰ الی ۴۰۰ میکرون و عرض یک الی ۲۰ متر است که در سه نوع گلخانهای، کشاورزی و ساختمانی تولید میشود. ضخامت بالای نایلون عریض ۵ لایه باعث شده که در مقابل نور خورشید، تغییرات آب و هوا و برخورد اشیاء نوک تیز از مقاومت بالایی برخوردار باشد. با توجه به قیمت ارزان این نوع نایلون، استفاده از آن برای احداث گلخانه به میزان زیادی در کاهش هزینهها موثر است. برای افزایش کیفیت و قابلیتهای نایلون عریض در زمان تولید، افزودنیهای متنوعی به مواد اولیه پلی اتیلنی آن اضافه میشود. در این مقاله قصد داریم درباره ویژگیها، کاربردها و مواد افزودنی موجود در نایلون عریض کشاورزی توضیح دهیم.
آشنایی با ویژگیهای نایلون عریض کشاورزی
داشتن عرض زیاد را میتوان بهعنوان مهمترین ویژگی نایلون عریض کشاورزی در نظر گرفت. همانطور که از نام این نایلون مشخص است عرض زیاد این محصول برای پوششدهی فضایی وسیع کاربرد دارد. در کارخانههای تولیدکننده برای تولید این محصول از مواد اولیه پلی اتیلنی استفاده میشود. طول عمر مفید نایلونهای عریض کشاورزی، چیزی در حدود سه تا پنج سال است. تنوع رنگبندی، نصب آسان و راحت، عدم نیاز به تجهیزات خاص برای نصب، ضخامت و عرض متنوع، ارتباط مستقیم تعداد لایههای نایلون با میزان استحکام و مقاومت و غیره از مهمترین ویژگیهای نایلونهای عریض کشاورزی به شمار میروند.
معرفی انواع نایلون عریض کشاورزی
نایلون کشاورزی بهعنوان یکی از انواع نایلون عریض کشاورزی برای کشت سیفی جات، پرورش قارچ و سایر محصولات کشاوزی کاربرد دارد. این محصول به عنوان عایق عمل میکند و با پوششدهی سطح زمین از آسیب دیدن محصولات به دلیل سرما یا گرمای زیاد، جلوگیری میکند. تقویت و حفظ ریشه گیاهان، جلوگیری از انتقال آفات، میکروبها و بیماریها به گیاهان و محصولات، سازگاری با تمام شرایط آبوهوایی، بهبود عملکرد کشاورزان، مقاومت در برابر پارگی یا سوراخ شدن و قیمت مناسب از مهمترین ویژگیهای نایلون کشاورزی محسوب میشوند.
نایلون گلخانهای
یکی دیگر از انواع نایلون عریض کشاورزی نایلون گلخانه نام دارد. نایلون گلخانه از شفافیت بالایی برخوردار است و در رنگبندیهای متنوعی تولید میشود. تولیدکنندگان برای اینکه کیفیت نایلون عریض گلخانه را افزایش دهند؛ به مواد اولیه آن مواد افزودنی اضافه میکنند. ضخامت این نایلون معمولاً بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میکرون و عرض آن معمولاً بین ۲ تا ۱۲ متر است. برای تولید این محصول از مواد اولیه پلی اتیلنی درجه یک استفاده میشود. برخی از گلخانهداران برای کاهش هزینهها تولید این محصول را با مواد اولیه درجه دو و سه سفارش میدهند. هر چه نایلون گلخانه شفافتر باشد؛ نشاندهنده استفاده از مواد اولیه درجه یک در تولید آن است.
نایلون ساختمانی
کاربرد نایلون عریض کشاورزی فقط برای استفاده در زمینهای کشاورزی و احداث گلخانه محدود نمیشود.این نایلون در صنعت ساختمان با نام نایلون فنداسیون مورد استفاده قرار میگیرد. محافظت از نمای ساختمان، جلوگیری از نشت سیمان، محافظت از مصالح ساختمانی، پوششدهی موقت لوازم ساختوساز، استفاده در کفسازی، پوشش سقف، بتنریزی، کاور ساختمانهای نیمهکاره و غیره از مهمترین کاربردهای نایلون عریض ساختمانی به شمار میرود. نایلون عریض پنج لایه ساختمانی، استحکام بالایی دارد و به سادگی پاره نمیشود. از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است و قیمت ارزانی دارد. در مقابل برف، باران، باد، طوفان و تابش نور خورشید مقاوم است.
افزودنیهای به کار رفته در نایلون عریض کشاورزی
افزودنی ضد ماوراء بنفش یا Anti UV برای افزایش مقاومت نایلون در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید و دوام و ماندگاری آن به ترکیبات مواد اولیه اضافه میشود.
افزودنی جذب اشعه مادون قرمز یا IR Absober با اضافه شدن به مواد اولیه نایلون عریض کشاورزی اجازه نمیدهد که فضای داخل گلخانه در طول شب سرد باشد و باعث افزایش دمای محیط میشود.
افزودنی ضد الکتریسته ساکن یا Anti Static برای این به مواد اولیه نایلون عریض اضافه میشود که از تجمع گرد و غبار موجود در هوا روی آن جلوگیری کند.
افزودنی ضد مه یا Anti Fog نیز به منظور جلوگیری از تجمع شبنم در سطح داخلی نایلون در گلخانه میشود. هنگامی که سطح داخلی نایلون دچار تعریق میشود؛ مانع از ورود نور خورشید به داخل گلخانه شده و رشد گیاهان کاهش مییابد.
چه فاکتورهایی در قیمت نایلون عریض کشاورزی موثر هستند؟
نایلون عریض کشاورزی، معمولاً به صورت رولی و کیلویی در اختیار مشتریان قرار میگیرد و فاکتورهای مختلفی در تعیین قیمت این نوع نایلون، تاثیرگذار است. اولین عامل موثر در قیمت این نایلون، وزن است. هر یک از رولهای نایلون عریض، دارای وزنی معادل سی کیلوگرم هستند. هرچه رول نایلون سنگینتر باشد به همان نسبت قیمت آن نیز بیشترخواهد بود. عامل بعدی، ضخامت نایلونهای عریض است. تولید کنندهها این نایلون را با ضخامت استاندارد به فروش میرسانند اما امکان سفارش به ضخامت دلخواه مشتری نیزوجود دارد. تعداد لایههای نایلون نیز در وزن و قیمت این محصول موثر است. هرچه تعداد لایههای نایلون بیشتر باشد؛ ضخامت آن بیشتر و در نتیجه وزن آن افزایش یافته و قیمت آن نیز بیشترخواهد شد. تعداد لایهها معمولاً به صورت یک لایه، دو لایه، سه لایه، چهارلایه و پنج لایه تولید میشوند. نایلون عریض پنج لایه از استحکام و مقاومت بالایی برخوردار است. کیفیت مواد اولیه پلی اتیلنی را نیز میتوان بهعنوان یک عامل مهم در قیمت نایلون کشاورزی در نظر گرفت. مواد اولیه درجه یک گرانتر هستند و نایلونهای تولید شده با آنها شفافیت بیشتری دارند. علاوه بر فاکتورهایی که ذکر کردیم؛ افزودنیهای به کار رفته در تولید، حجم سفارشات و چاپ روی نایلون نیز در افزایش قیمت نایلون تاثیر میگذارند.
خرید نایلون عریض کشاورزی از شرکت پارس پلاستیک آناهیتا
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