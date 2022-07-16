به گزارش خبرگزاری مهر، شب شعر «آیه‌های زلال» به مناسبت عید سعید غدیر خم با حضور شاعران مطرح و جوان روز یکشنبه ۲۶ تیرماه در فرهنگسرای معرفت برگزار می‌شود.

در این شب شعر که اجرای آن را مهدی نور قربانی بر عهده دارد، علاوه بر شعرخوانی شاعران از فعالان حوزه ادبی در فضای مجازی، تقدیر خواهد شد.

عمران میری، محمدحسن جمشیدی، مسعود اصلانی، میثم سلطانی، محمد شیخی، سیدمحمد حسینی، امیرعلی سلیمانی، علی عباسی، امیر پیرنهان، سامی تحصیلداری، حسین صیامی، جواد نعمتی، مریم جاویدپور، علی سعیدپور، علیرضا الیاسی، رضا نورپور، مجید محبعلی، حامد خاکی، احسان انصاری، نوید کلانکی، نازنین مرادی، محسن رزوان و بهاره قزلو شاعرانی هستند که در این مراسم به شعرخوانی می‌پردازند.

این شب شعر از ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات فرهنگسرای معرفت برگزار می‌شود و حضور برای علاقه مندان در آن بلامانع است.