به گزارش خبرنگار مهر، آیین امضای تفاهم‌نامه تامین مالی جمعی فیلم‌های سینمایی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، بنیاد سینمایی فارابی و گروه پیشگامان کارآفرینی کارن ظهر امروز شنبه ۲۵ تیرماه در سالن عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

در این نشست علیرضا دلیری دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، علی عمیدی مدیرعامل کارآفرینی کارن و مهدی جوادی مدیرعامل فارابی حضور داشتند.

عمیدی در ابتدای این نشست بیان کرد: بحث تامین مالی جمعی یک بحث قدیمی در فرهنگ کشور ماست، ما در گذشته بحث گلریزان را داشتیم به این صورت که وقتی معضلی پیش می‌آمد همه افراد دست به دست هم می‌دادند، پول جمع می‌کردند و این پول به کمک می‌آمد این ساز و کار به صورت قانونی در سازمان بورس شکل گرفته که نامش «تامین مالی جمعی» است و هدف اصلی آن مشارکت در پروژه‌های مختلف است. بحث تامین مالی جمعی در این چند سال رشد و توسعه پیدا کرده‌است. این موضوع ابتدا از شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز شد به این صورت که برای تامین نیاز آن‌ها از مردم تامین مالی شد و این شرکت‌ها سود پیش‌بینی شده را به آنها برگرداندند. ما صنایع مختلف را برای این امر در نظر داشتیم صنعت سینما هم صنعت جذابی است که ما سعی کردیم با حساسیت‌های ویژه و هوشیاری به سمت این تامین برویم. پس به سمت فارابی آمدیم و یک برنامه‌ریزی جدی داشتیم. سعی ما این است که یک تجربه خوب از مشارکت مردم را رقم بزنیم.

وی گفت: تا امروز بالغ بر بیش از پنجاه میلیارد تومان برای پروژه‌های مختلف تامین مالی از مردم کرده‌ایم یک طرح سینمایی هم داشتیم که ۲۱۵ نفر با میانگین ۱۸ میلیون تومان در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند امیدواریم پروژه‌های جدید را سریعاً در معرض عموم قرار بدهیم.

سپس علیرضا دلیری اظهار کرد: در هفت، هشت سال گذشته بحث استارت‌آپ‌ها به حوزه‌های مختلف رسوخ کرده و همین بستر تولید داخلی را فراهم کرده است یکی از حوزه‌هایی که نیاز بود فناوری‌های نوین در آن رسوخ کند حوزه مالی بود. ما در چند سال گذشته در کنار فعالیت‌های تولیدی و دانش‌بنیان بحث فناوری‌های مالی را هم توسعه دادیم، می‌دانید که دنیا با سرعت در این حوزه رشد پیدا کرده، کشور ما هم چند سالی است که در این حوزه فعالیت داشته، مثلاً بسترهای پرداخت باعث تسهیل‌گری شده که مراجعه شما را به نهادهای پولی کم کرده است یکی از این حوزه‌ها که می‌تواند باعث تسهیل گری در حوزه مالی شود تامین مالی جمعی است که در دنیا رشد کرده، مهمتر این است که پول‌های خرد را جمع می‌کند.

وی افزود: پیش‌از این در شکل سنتی به دنبال گروهی برای سرمایه‌گذاری بودیم که البته این مدل باعث می‌شد نظارت و سلیقه آن‌ها بیشتر شود و حتی در جاهایی ممکن بود ترمز شرکت را بکشند اما در تامین مالی جمعی بحث پول‌های خرد در میان است این مدل پاسخ‌های خوبی داده به نحوی که بیش از پنجاه طرح تامین مالی شده و گرچه عدد و رقم اولیه آن‌ها بالا نبوده اما حالا دوران تست گذشته است. به طوری که سقف جمع طرح‌ها را تا ۷۵ میلیارد تومان افزایش داده‌ایم یعنی تا این اندازه می‌شود سرمایه‌گذاری کرد. فکر می‌کنم یکی از راه‌های پایدار و جذاب جذب سرمایه‌، تامین مالی است که اتفاقاً بدون بروکراسی هم هست. یعنی دیگر آن پروسه طولانی طی نمی‌شود در این مدل گاهی حتی در یک روز هم تامین مالی انجام می‌شود. این حداقل برای حوزه سینمایی می‌تواند یک بستر خوب تسهیل‌گرانه باشد و امیدواریم بتوانیم این طرح را گسترش بدهیمو ما به عنوان معاونت فناوری آمادگی داریم در بحث‌های سینمایی کمک کنیم.

جوادی هم توضیح داد: یکی از دغدغه‌های ما در سینما بحث تامین مالی است قالب تولیدات ما به ویژه تولیداتی که قرار است به شکل بیگ پروداکشن باشند نیازمند تامین مالی مفصلی هستند که بضاعت موجود سینمای کشور پاسخگوی آنها نیست. با توجه به آنکه بودجه سینمایی فعلی دولتی است این موضوع دوستان ما را با محدودیت‌ها در تولید مواجه می‌کند یکی از برنامه‌های سینمایی پنج ساله بحث توسعه اقتصادی در قالب استفاده از ابزارهای نوین مالی بود، امروز به نظرم اولین گام این حوزه برداشته می‌شود. نقطه استارت یکی از سیاست‌های پنج ساله می‌تواند همین باشد.

وی گفت: بر اساس آنچه که پیش از این جلسه با دوستان صحبت کردیم متوجه شدم پروژه قبلی طبق ظرف کمتر از بیست روز به هدف اولیه رسیده و امروز تامین مالی آن پروژه بسته می‌شود. این نشان می‌دهد بیش از برآورد ما تامین مالی انجام شده است. تامین مالی در سینما غیر از اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری می‌تواند تاثیرگذار باشد در تولید و اکران هم می‌تواند اثرگذار باشد چراکه مردم به چرخه اکران می‌توانند کمک کنند چون خودشان در تامین مالی آن پروژه حضور داشته‌اند همانطور که می‌دانید امروز با چرخه معیوبی در چرخه تولید مواجه هستیم از همین رو امیدواریم در فجر امسال شاهد پروژه‌هایی از این دست باشیم، پروژه‌هایی که مبتنی بر تامین مالی جمعی تولید شده باشند و این می‌تواند نقطه عزیمت خوبی باشد البته باید بگویم این از آن دسته کارهایی است که در ابتدای راه هستیم و تا به نتیجه رسیدن مسیر طولانی را داریم.

عمیدی درباره اینکه در صورت اینکه یک فیلم پروانه نمایش نگیرد، تکلیف سرمایه‌های مردم بیان کرد: در هر صنعتی برخی طرح‌ها ریسک بالایی و برخی ریسک کمتری دارند ما به سراغ مجموعه و طرح‌هایی می‌رویم که ریسک کمتری داشته باشد.

جوادی هم گفت: هر محصولی که تولید می‌شود ریسک دارد یکی از اصول تامین مالی این است که موسساتی می‌آیند و به عنوان ضامن اصل سرمایه را تضمین می‌کنند و ریسک را کاهش می‌دهند درواقع نهادهایی به عنوان ضامن اصل پول ورود پیدا می‌کنند، اصل پول را تضمین می‌کنند و اگر اصل پول سرمایه‌گذار دچار خطر شد، اجازه نمی‌دهند سرمایه‌گذار دچار خسران شود و درصد ریسک را به صفر می‌رسانند.

جوادی بیان کرد: ما الان داریم تفاهم‌نامه کلی را برای ایجاد یک مکانیزم پایدار امضا می‌کنیم هر پروژه نیازمند طرح‌های اقتصادی است و هر پروژه باید مجزا محاسبه شود الان نمی‌شود به صورت معین درباره یک پروژه صحبت کرد ما داریم یک ریل‌گذاری می‌کنیم.

عمیدی بیان کرد: ما داریم قدم اول را برمی‌داریم. می‌خواهیم مردم متضرر نباشند و شیرینی سرمایه‌گذاری را به آنها بچشانیم.

دلیری هم توضیح داد: طرح‌هایی که تامین مالی شده‌اند سود همه آن‌ها از سود بانکی و بازارهای دیگر بالاتر بوده و دوره زمان بازگشت هم متفاوت بوده است قطعاً این طرح‌ها جذاب خواهد بود.

عمیدی گفت: در این طرح‌ها پیش از تولید سرمایه مردم ورود نمی‌کند چون از تولید تا اکران سرمایه را تزریق می‌کنیم و سعی می‌کنیم در مراحل پایانی این سرمایه را تزریق کنیم که این ریسک کمتر باشد.

جوادی توضیح داد: نگاه ما به حوزه فیلم اولی‌ها نگاه تازه‌ای است. به نظرم آینده سینما در دست همین‌هاست، باید به ابزار تامین مالی مسلط باشند و به نظر می‌رسد آن‌ها بیشتر هم استقبال می‌کنند.

وی در پایان درباره لزوم فرهنگ‌سازی در این حوزه تاکید کرد: کمی پوسته سنتی سینما باید تغییر کند و این نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. در حوزه‌های دیگر این نقاط ممکن است روشن‌تر باشد اما لازم است در این‌جا اطلاعات بیشتر بدهیم مرکز نوآوری فارابی را قرار است بهره‌برداری کنیم و آن می‌تواند سرآغاز فعالیت‌هایی از این جنس باشد.